Rho. Festa per Giovanni Ferrari, l’uomo rhodense più anziano

(mi-lorenteggio.com) Rho, 19 aprile 2024 – Il Sindaco Andrea Orlandi e la Vicesindaco Maria Rita Vergani hanno fatto visita a Giovanni Ferrari, che oggi compie 103 anni. Nella sua casa di via Beccaria, fuori dalla quale campeggia uno striscione con scritto “Giovanni 103”, si sono radunati alcuni parenti per gustare un’ottima torta e fare festa con lui e con la moglie Rina Bosotti, che di anni ne ha 92.

Giovanni Ferrari è originario di Cesano Maderno: la madre era brianzola mentre il padre arrivava da un paese del Piacentino. Giovanni ha vissuto per alcuni anni in Brianza poi si è trasferito nel Piacentino in cerca di lavoro. Il lavoro lo ha poi portato a Rho quando divenne ferroviere e quindi capostazione a Parabiago. Proprio in stazione (dove lei andava a prendere il treno per andare a lavorare a Milano) ha conosciuto la futura moglie Rina, il cui padre aveva avviato una rivendita di carbone e legna a Rho, in via Puccini.

Nato il 19 aprile 1921, maggiore di otto fratelli (la secondogenita è suora salesiana e vive a Varese: compirà 102 anni a dicembre), Ferrari ha lavorato 43 anni come capostazione. Soldato durante la Seconda Guerra Mondiale, è stato fatto prigioniero dagli inglesi sbarcati in Sicilia: portato in un campo di prigionia in Inghilterra nel 1943, fece ritorno a casa soltanto il 13 giugno 1946 dopo un lungo e pericoloso viaggio “in nave e su un treno che pareva un carro bestiame”.

Sposatosi nel 1956 con Rina Bosotti, ha avuto tre figli: Carlo e Luisella, molto attivi nell’ambito della parrocchia San Vittore, e Fabrizia, oggi alla guida del Refettorio Ambrosiano di Milano. La famiglia si è arricchita di sei nipoti, quattro pronipoti e di un quinto in arrivo.

Dietro una fotografia di quando Giovanni aveva nove mesi c’è scritto “arzillo e allegro”: il carattere non è cambiato. Il signor Ferrari sorride amabilmente e si dedica ai pronipoti con tanta cura. A spegnere le candeline lo ha aiutato Olivia, classe 2021, che è più giovane di un secolo, mentre il piccolo Gioele (sua copia perfetta) gli porgeva da bere per il brindisi.

La famiglia si ritroverà domani per celebrare unita i 103 anni di nonno Giovanni (che porta sulla maglietta nome ed età), i trent’anni di una nipote e il primo compleanno di un pronipote. Al signor Giovanni e a tutta la famiglia Ferrari gli auguri del Sindaco, che ha portato in dono le stampe della vecchia Rho, in ricordo di oltre un secolo di vita ricca di gioie e solidi valori.