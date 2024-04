GIORNATA DELLA TERRA. LUNEDÌ 22 APRILE, AL PICCOLO TEATRO STUDIO MELATO, L’INCONTRO “LE CITTÀ CAMBIANO ARIA”

Milano, 20 aprile 2024 – In occasione della Giornata della Terra, lunedì 22 aprile, alle ore 9.30, al Piccolo Teatro Studio Melato (via Rivoli, 6), si terrà l’incontro “Le città cambiano aria. Il patto dei Sindaci per una Pianura Padana che respiri”.

Promosso dalle Amministrazioni comunali di Milano, Bologna, Torino, Venezia e Treviso, l’appuntamento si propone di avviare una riflessione multidisciplinare sul tema dell’inquinamento atmosferico e di allargare la rete delle città del territorio impegnate, con misure concrete ed efficaci, a favore dell’ambiente.

La giornalista e divulgatrice scientifica, biologa Barbara Gallavotti terrà il discorso di benvenuto.

L’evento, introdotto e moderato dal giornalista Nicola Saldutti, vedrà la partecipazione di Enrico Giovannini (cofondatore di AsVis), Veronica Manfredi (Direttrice Zero Pollution e Green Cities, Direzione Generale Ambiente, Commissione Europea), Stefano Nava (Direttore della struttura complessa di Pneumologia e Terapia Intensiva Respiratoria Ospedale Sant’ Orsola-Malpighi di Bologna), Sofia Pasotto (Attivista per il clima) e Caterina Sarfatti (Amministratrice Delegata, Inclusione e Leadership Globale, C40 Cities).

