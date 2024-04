Civil week Bollate, il Comune organizza “Corti e cortili”. Domenica 12 maggio

(mi-lorenteggio.com) Bollate, 21 aprile 2024. Passeggiata storica alla scoperta degli angoli nascosti di Bollate e delle storia del territorio a cura dell’Ufficio Cultura del Comune di Bollate, per scoprire la tipica architettura di corte e la vita che si faceva una volta fra aneddoti e tradizione.

Domenica 12 maggio, ore 15:00 e 16:30, in occasione della Civil Week 2024, torna “Corti e cortili”, promossa dall’Assessorato alla Cultura e Pace di Bollate per valorizzare il nostro territorio e la sua storia L’Assessorato alla Cultura e Pace, , visita guidata d’eccezione al nostro centro storico, un appuntamento importante per la nostra comunità che sempre più vuole conoscere, vivere, amare questi luoghi così preziosi nella storia di Bollate.

CORTI E CORTILI | Domenica 12 maggio 2024 |sono previsti 2 gruppi con partenza alle ore 15 e alle ore 16.30

tour a cura dello storico Mauro Locatelli

Torna, dopo il successo degli scorsi anni, il tour tra alcune delle corti del nostro centro storico, dalla labirintica struttura dell’ex antico borgo del Cantun Sciatin alle corti e cascine “nobili”, nate come palazzine di caccia, palazzi e corti nobiliari.A cura dello storico Locatelli, la storia dai secoli medievali si snoderà fino all’epoca moderna e contemporanea attraverso una passeggiata sulle tracce della storia di Bollate. Con un accurato lavoro di ricostruzione attraverso documenti e testimonianze raccolte dagli abitanti storici delle corti bollatesi, sarà questa l’occasione per approfondire, stupirsi ed apprezzare i luoghi del quotidiano vivere del territorio.

“Riprendiamo la bella tradizione “Fra corti e cortili”. Passeggeremo in quei luoghi che hanno fatto la storia di Bollate e che ancora oggi rappresentano per tante persone i luoghi del cuore. Guidati dalla simpatia e competenza del nostro Mauro Locatelli vivremo una passeggiata comunale, in attesa di tanti altri appuntamenti che ci faranno vivere la nostra città con sguardi nuovi” dice l’Assessora alla Cultura e Pace.

Numero massimo di partecipanti 25 per gruppo.

Negli stessi orari si terranno in parallelo due mini tour per bambini accompagnati da un adulto sulle tracce degli angoli storici della città.

EVENTO GRATUITO, Prenotazione obbligatoria

Informazioni e prenotazioni: scrivere a cultura@comune.bollate.mi.it o telefonare a: 02 35005575

