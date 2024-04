Torna il camping rom in via Varsavia

(mi-lorenteggio.com) Milano, 21 aprile 2024. Rocca (Fd’I): “Pochi giorni fa è stato annunciato in pompa magna lo sgombero del campo nomadi di via Bonfadini, in concomitanza si è formato un camping abusivo con camper e roulotte lungo via Varsavia, in prossimità dell’Ortomercato.

Una situazione denunciata dai residenti con le numerose chiamate alla Polizia Locale; ad oggi nessun intervento di allontanamento della carovana rom che crea ulteriore disagio in una zona già vittima dello spaccio di droga e del famigerato “mercato del rubato” presente tutte le domeniche.

Degrado chiama degrado ma sappiamo che la teoria delle finestre rotte non è presa in considerazione dalla Giunta Sala, impegnata con battaglie ideologiche e lontana dalla realtà dei quartieri.”

Francesco Rocca, Consigliere comunale di Fratelli d’Italia a Milano.