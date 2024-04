BECCARIA – PIZZIGHINI (M5S): “CONVOCAZIONE URGENTE DEL GARANTE DEI DETENUTI E CHE LA RUSSA SI FACCIA TRAMITE CON IL MINISTERO COMPETENTE”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 22 aprile 2024 – Paola Pizzighini, consigliera regionale M5S Lombardia: “Chiediamo di convocare in commissione il Garante dei detenuti per affrontare il tema dei suicidi e degli abusi ai danni dei minori reclusi del carcere Beccaria. Le pene detentive non hanno in aggiunta abusi e violenze, la persona all’interno del carcere deve riabilitarsi e non coltivare, o subire, altra violenza e rabbia. Che l’intera Commissione si riunisca per affrontare il tema e che l’Assessore La Russa si faccia tramite con il ministero competente e che venga a riferire in Commissione speciale Tutela dei diritti delle persone private della libertà e condizioni di vita e di lavoro negli istituti penitenziari. Dobbiamo garantire che i minori reclusi siano protetti e mai privati dei loro diritti umanitari. Questo vortice di violenza inaudita non è più accettabile”, conclude la 5 Stelle Pizzighini.

Redazione