25 APRILE. NEL RIFUGIO ANTIAEREO 87 LA MOSTRA FOTOGRAFICA DEDICATA A PRIMO SAMMARCHI, STAFFETTA PARTIGIANA DEL QUARTIERE DERGANO

Milano, lunedì 27 aprile 2024 – Da oggi fino al 3 maggio la mostra fotografica dedicata a Primo Sammarchi, staffetta partigiana di Dergano, è installata nel Rifugio antiaereo 87 della scuola primaria Giacomo Leopardi, in viale Luigi Bodio 22.

La mostra è un’iniziativa della sezione ANPI “Martiri di Dergano” ed è stata realizzata dall’associazione Strabilia.

L’allestimento comprende anche la proiezione del documentario “El Pinela de Derghen”, sempre dedicato a Primo Sammarchi, realizzato dal regista Antonio Augugliaro. La sezione ANPI Dergano ha dedicato alla figura di Primo Sammarchi, fratello minore del partigiano Elio Sammarchi, anche la prima puntata di Memorie di quartiere, il podcast dedicato alla Resistenza di Dergano, realizzato in collaborazione con Radio 20158, con il finanziamento del Municipio 9.

La mostra, il documentario e il podcast sono un viaggio attraverso la lotta di Liberazione del quartiere grazie alla testimonianza di Primo Sammarchi, che nel 1945 aveva 12 anni.

Visitare la mostra è un’esperienza consigliata soprattutto per i più giovani, anche per il luogo speciale che in cui è ospitata: il rifugio antiaereo 87 dove le persone si recavano durante i bombardamenti della seconda guerra mondiale.

Visite organizzate in piccoli gruppi solo su appuntamento: info.abg.mi@gmail.com, dalle 15 alle 18 con contributo volontario minimo di 3 euro. L’iniziativa è promossa dall’associazione ABG e dall’Istituto Comprensivo Ermanno Olmi.

