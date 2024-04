SANITÀ: ROGGIANI E MAJORINO (PD), “GIÀ RACCOLTE OLTRE OTTOMILA FIRME A SOSTEGNO DELLA LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 22 aprile 2024 – Oltre ottomila firme certificate a sostegno della legge di iniziativa popolare per cambiare la sanità lombarda sono già state raccolte negli oltre 150 banchetti organizzati negli ultimi due week-end dal partito democratico lombardo.

“Stiamo assistendo a una risposta straordinaria, ai nostri banchetti si avvicina tanta gente che vuole dare un segnale contro una sanità lombarda ormai in declino e contro liste d’attesa infinite che spingono i lombardi a pagare per farsi curare o, sempre di più, a rinunciare alle cure. Noi non ci fermiamo, raccoglieremo decine di migliaia di firme e le porteremo in Regione per dare forza alla nostra richiesta di cambiamento, quella che chiediamo da inizio legislatura scontrandoci contro il muro di gomma di Fontana e della destra, gli stessi che hanno affossato il referendum popolare e che approvano pannicelli caldi contro le liste d’attesa, difendendo sempre e comunque il loro modello sanitario che non funziona più”.

Lo dichiarano la segretaria regionale del Partito Democratico della Lombardia Silvia Roggiani e Pierfrancesco Majorino, capogruppo dem in Consiglio regionale.

Redazione