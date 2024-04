25 Aprile il Movimento Cinque Stelle Lombardia in piazza: «Celebriamo la Liberazione, la nostra Repubblica e la nostra Democrazia»

(Mi-lorenteggio.com) Milano, 24 aprilw 2024 – I Consiglieri regionali del Movimento Cinque Stelle e il coordinatore regionale Dario Violi celebreranno la Festa della Liberazione, per le strade di Milano, Brescia e Bergamo. Il capogruppo in Consiglio regionale, Nicola Di Marco, parteciperà alla manifestazione in programma domani pomeriggio a Milano; la Consigliera regionale e Presidente della Commissione speciale Antimafia, Paola Pollini, presenzierà nel pomeriggio alle celebrazioni organizzate a Brescia; mentre il coordinatore regionale Dario Violi sarà tra coloro i quali sfileranno in corteo a Bergamo: «Domani saremo in piazza per festeggiare la nostra Repubblica, la nostra Democrazia e il contributo dato dalla nostra Resistenza alla liberazione dell’Italia dal Nazifascismo. Torneremo a ribadire l’urgenza di pace che tutti avvertiamo all’interno di un contesto internazionale, che non ha ancora fatto abbastanza per porre un freno agli orrori della guerra. Per questo la nostra comunità sarà in piazza domani, per celebrare i valori dell’antifascismo. Come diceva il Presidente Pertini: “Per la pace dei nostri morti, per l’avvenire dei nostri vivi!”.

Redazione