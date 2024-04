MILANO. AL VIA LA PRIMA SPERIMENTAZIONE SOVRACOMUNALE PER LA CONDIVISIONE DELLA PIATTAFORMA ECOLOGICA DI CORSICO

(Mi-lorenteggio.com) Milano, 24 aprile 2024 – Al via la prima sperimentazione sovracomunale nell’ottica dell’economia circolare nell’ambito della Città Metropolitana.

La Giunta comunale ha approvato le linee di indirizzo per la stipula di un accordo tra il Comune di Milano e il Comune di Corsico per l’utilizzo congiunto della piattaforma ecologica di proprietà del Comune di Corsico, in via Monferrato angolo via Sella. Anche la Giunta di Corsico ha approvato la delibera che dà il via libera all’accordo.

L’accordo testimonia l’impegno dell’Amministrazione comunale nell’incrementare le riciclerie cittadine, lavorando in sinergia con i comuni della Città Metropolitana e consentendo ai cittadini e alle cittadine milanesi di usufruire di un nuovo centro di raccolta a cui mediamente si rivolgono per conferire i rifiuti circa 1.800 utenti a settimana con una media di circa 100 tonnellate di rifiuti settimanali. Con questa iniziativa, si intende inoltre scongiurare l’abbandono illecito di materiali e beni obsoleti in strada.

Proprio per la sua ubicazione in prossimità con il confine milanese, la piattaforma di cui il Comune di Corsico è proprietario si configura adatta ad intercettare il flusso di rifiuti differenziati provenienti anche dall’utenza milanese.

L’accordo avrà la durata di nove mesi e un costo stimato di circa 400mila euro (per il Comune di Milano) e garantisce un ampliamento degli orari di apertura al pubblico, tutti i giorni dalle 8 alle 20, rispetto agli orari attuali.

La sperimentazione, che si inserisce nel solco di una gestione dei rifiuti sempre più orientata alla scala sovracomunale, superando l’attuale frammentazione nella raccolta e nello smaltimento a favore di una gestione d’ambito coordinata a livello metropolitano, partirà il 1° giugno di quest’anno.

Redazione