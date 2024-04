Bonus benvenuto: come scegliere i migliori bonus scommesse senza rinunciare alla sicurezza

Milano, 24 aprile 2024 – È stata resa pubblica dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli alla fine di marzo la nuova determinazione sui bonus scommesse, a firma del direttore generale Roberto Alesse, che aggiorna le regole sui tipi di bonus consentiti sul territorio Italiano e le modalità di erogazione degli stessi.

Questa determinazione fa chiarezza sui tipi di incentivi e le modalità di erogazione dei bonus benvenuto sulle scommesse a quota fissa, rimuovendo ogni margine di interpretazione che possa creare incomprensioni, sia fra i concessionari che i giocatori.



L’aggiornamento è arrivato giusto a pochi giorni dall’approvazione del cosiddetto decreto riordino online che rende più stringenti le regole sulle licenze per il gioco d’azzardo online “a distanza”.

Composta da sette articoli, la nuova determinazione delinea i tipi di bonus consentiti sui siti scommesse operanti in Italia: troviamo quindi i bonus con vincita integrale, i bonus con vincita ridotta e i bonus con vincita bonus.

I limiti sull’importo giocabile e sull’uso del “cash out” rimangono invariati: resta vietato puntare più di 100 euro di bonus su un’unica scommessa e non è possibile utilizzare l’utilizzo della funzione “cash out” su scommesse effettuate usando il bonus.

Come scegliere il bonus più adatto al tuo stile di gioco

Considerata la rapida crescita degli operatori di siti scommesse in italia, i bonus di benvenuto sono ormai uno strumento chiave per attirare nuovi clienti. È importante quindi sapersi districare fra le varie offerte per poter capire quale sia la migliore per i propri bisogni, assicurandosi allo stesso tempo di utilizzare un sito sicuro per proteggere i propri dati personali e finanziari.



Vediamo insieme quali fattori prendere in considerazione per trovare il bonus benvenuto più adatto a te:





Requisiti di Scommessa: È indubbiamente uno dei fattori più cruciali da considerare quando si sceglie un bonus benvenuto. I requisiti di scommessa generalmente indicano il numero di volte che devi scommettere l’importo del bonus prima di poter prelevare le eventuali vincite derivate. Assicurati di scegliere un bonus con requisiti di scommessa ragionevoli e facilmente raggiungibili. Valore del Bonus: Non farti sedurre da bonus che promettono cifre altissime, senza prima considerarne i requisiti associati e le altre condizioni. Un bonus dall’importo più contenuto infatti potrebbe risultare più vantaggioso a lungo termine. Termini e Condizioni: Leggi attentamente i termini e le condizioni del bonus per evitare eventuali sorprese dopo aver cominciato a giocare. In particolar modo, assicurati di aver controllato tutte le restrizioni presenti come i limiti di tempo o quote minime di puntata per soddisfare i requisiti di scommessa. Metodi di Pagamento: Verifica che il metodo di pagamento che hai scelto sia valido all’ottenimento del bonus: è possibile che non tutti i metodi di pagamento presenti sul sito siano qualificanti. Reputazione del Sito: Prima di registrarti su un sito di scommesse, controllane la sua reputazione e leggi le recensioni degli utenti. Cerca un sito che abbia pareri positivi per quanto riguarda la tempestività dei pagamenti, la qualità del servizio clienti e la sicurezza delle transazioni.

Giocare sì ma in sicurezza: scegli solo siti sicuri

Oltre ai punti che abbiamo appena visto, è importante ricordarsi che un bonus per quanto vantaggioso non sarà mai davvero tale se il sito scommesse non è davvero sicuro. Ecco alcuni suggerimenti per minimizzare i rischi di finire sul sito sbagliato:

Licenza e Regolamentazione: Controlla che il sito sia regolamentato da un’autorità di gioco d’azzardo riconosciuta e che possieda una licenza ADM (ex-AAMS) valida. Questo passo è fondamentale per assicurarsi che il sito operi nel rispetto delle norme e leggi sul gioco d’azzardo in Italia. Tecnologia di Crittografia: Assicurati che il sito utilizzi tecnologie di crittografia avanzate per proteggere le transazioni finanziarie e i dati personali degli utenti. Non utilizzare siti senza protocollo HTTPS! Politica sulla Privacy: Controlla la politica sulla privacy del sito per assicurarti che i tuoi dati personali vengano trattati in modo sicuro e riservato. Il sito non dovrebbe condividere le tue informazioni con terze parti senza il tuo consenso. Assistenza Clienti: Cerca di capire se il servizio clienti sia affidabile e reattivo. Un servizio clienti di qualità è un segno di affidabilità e impegno nei confronti dei propri utenti.

In conclusione, scegliere il bonus benvenuto giusto può radicalmente trasformare la tua esperienza di scommessa online: prenditi il tempo necessario per valutare nel dettaglio ogni offerta e scegliere un sito sicuro e affidabile.

L. M.