Estate 2024: al via da oggi le iscrizioni ai centri estivi del Comune di Rho

Proposte per infanzia, primarie e primo anno delle secondarie di primo grado, oltre ad altre iniziative allo Spazio Mast

(mi-lorenteggio.com) Rho, 24 aprile 2024 – Anche quest’anno il Comune di Rho organizza per le bambine e i bambini di Rho i centri ricreativi estivi, un’occasione per i più piccoli di socializzare e trascorrere il tempo in città giocando e divertendosi, oltre che un sollievo per le famiglie durante le settimane lavorative nel periodo in cui le scuole sono chiuse.

I Centri estivi sono coordinati e organizzate dalle cooperative sociali LaFucina (Infanzia) e Progetto A (Primaria): educatrici ed educatori offriranno proposte di gioco, gite, uscite sul territorio e tante attività di laboratorio e tornei per prendersi cura dei più piccoli e delle più piccole nel tempo estivo.

I centri estivi saranno organizzati per fasce d’età in tre diversi spazi comunali:

CENTRI ESTIVI INFANZIA (scuola dell’infanzia) alla scuola dell’Infanzia Giovanni Pascoli di via San Martino 6, dal 01 luglio al 30 agosto. Le bambine e i bambini iscritti al Campus verranno invitati a vivere un “Viaggio magico”, un’avventura tra sogno, realtà, luoghi magici e di fantasia, nei quali sperimentare attraverso il teatro, la danza, la musica, la web radio, lo yoga… mondi nuovi e fantastici.

CENTRI ESTIVI PRIMARIA (scuola primaria e primo anno della scuola secondaria di primo grado) alla scuola primaria Gianni Rodari di via Sartirana 9 dal 12 giugno al 6 settembre. Le ragazze e i ragazzi iscritti al Campus nelle diverse settimane seguiranno il tema “Le grandi scoperte nell’arte”: l’eccentrico inventore Archimede di Rho li accompagnerà nella conoscenza e nell’approfondimento dei “colpi di genio” che hanno segnato la storia dell’arte. Dalla pittura alla danza passando per la musica e toccando le “nuove arti” come il cinema o le arti metropolitane, graffitismo, breack dance, etc…

Entrambi i campus saranno sospesi dal 12 agosto al 25 agosto.

Le iscrizioni saranno attive da oggi, mercoledì 24 aprile, a mercoledì 08 maggio accedendo alla piattaforma www.centriestivirho.com sulla quale sarà possibile iscrivere i bambini e pagare la quota d’iscrizione seguendo le istruzioni indicate.

Per informazioni, inviare una mail a serviziedurho@progettoa.it

Per i ragazzi e le ragazze dalla seconda classe della secondaria di I grado, lo Spazio MAST organizzerà alcune giornate dalla fine delle lezioni scolastiche a metà luglio, in parte presso lo spazio e in parte sul territorio. Nel mese di maggio verrà diffusa la programmazione delle attività e dei laboratori.