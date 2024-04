Il meteo costringe a cancellare il Music Festival previsto nel week end in piazza San Vittore

Annullata l’ordinanza che istituiva il divieto di transito e di sosta

(mi-lorenteggio.com) Rho, 24 arile 2024 – Le pessime previsioni relative ai giorni 26, 27 e 28 aprile 2024 hanno portato a cancellare gli eventi previsti in piazza San Vittore con il patrocinio comunale. La società Limone Srl aveva proposto alcune giornate sotto il titolo “Music Festival” con musica e street food.

La cancellazione dell’iniziativa annulla l’ordinanza che dalle ore 17.00 alle ore 24.00 del 26 aprile e dalle ore 12.00 alle ore 24.00 dei giorni 27 e 28 aprile istituiva il divieto di transito e di sosta anche per i residenti/autorizzati sia in piazza San Vittore sia in largo Agostino Casati.

L’evento sarà riproposto molto probabilmente a fine giugno.

Redazione