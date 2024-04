MILANO. MOSTRA ‘ICONIC WOMAN’ APERTA FINO AL 26 APRILE A PALAZZO LOMBARDIA, CON UN OMAGGIO A CARLA FRACCI

INGRESSO GRATUITO A SPAZIO ISOLASET DALLE 10 ALLE 18

(mi-lorenteggio.com) Milano, 24 aprile 2024 – Aperta fino al 26 aprile, con ingresso gratuito dalle 10 alle 18, a Palazzo Lombardia, la mostra ‘Iconic Women’ dell’artista Domenico Pellegrino.

L’esposizione è allestita presso lo Spazio IsolaSET, con ingresso da via Galvani a Milano.

‘Iconic Woman’, inaugurata in occasione della Design week, presenta dieci icone pop per dieci racconti, per dieci voci femminili che regalano un’anima alle installazioni luminose.

Tra queste, un omaggio a Carla Fracci, grande etoile del Teatro alla Scala che nella sua carriera ha danzato sui palchi più prestigiosi di tutto il mondo.

L’artista siciliano Domenico Pellegrino propone una sfida ironica a chi pensa che possano esistere i corpi senza le teste. Le sue ‘Iconic women’ costituiscono un unico progetto declinato su linguaggi diversi a confronto.

I visitatori potranno ammirare i visi di otto donne famose, da Raffaella Carrà a Frida Kahlo e Madonna, da Marylin a Moira Orfei, dalla regina Elisabetta a Barbie, oltre a Carla Fracci.

Le donne iconiche sono le protagoniste di originali installazioni in legno e luci a led, ‘chiedono un corpo’ ad altrettanti racconti di Eleonora Lombardo narrati da dieci donne siciliane del mondo dello spettacolo, offrendo un’interpretazione personale e autentica delle figure che rappresentano, arricchendo così il racconto dell’artista.

Hanno prestato la loro voce: Stefania Auci, Giusina Battaglia, Stefania Blandeburgo, Emma Dante, Marianna Di Martino, Donatella Finocchiaro, Eleonora Lombardo, Stefania Petyx, Barbara Tabita, con la partecipazione speciale della figlia dell’artista, Anna Sofia Pellegrino, insieme ai bambini del Teatro Ditirammu.

L’aggiunta di dieci dischi in vinile, accompagnati da una selezione musicale curata da Donatella Sollima, direttrice artistica dell’Associazione Siciliana Amici della musica, amplifica l’esperienza dei visitatori della mostra e dona una colonna sonora che integra le storie e i percorsi di ogni personaggio ritratto.

Grazie all’utilizzo dell’app Aria Platform, i visitatori potranno accedere a contenuti speciali semplicemente inquadrando i ritratti luminosi, scoprendo contenuti digitali che animano i ritratti delle donne. Sarà possibile ascoltare la voce che legge il testo inquadrando direttamente i vinili esposti.

‘Iconic Women’ non è quindi solo un allestimento di opere fruibili in modo originale ma un progetto dinamico destinato ad arricchirsi nel tempo, con l’inserimento di nuovi ritratti e nuove storie legate alle città che accolgono la mostra.

Dopo Milano, la mostra si sposterà a Favignana e, in autunno, a Palermo.

Domenico Pellegrino, nato nel 1974 a Mazzarino (CL) è scultore e creatore di installazioni urbane luminose che raccolgono lembi della cultura mediterranea per trasformarli in pagine contemporanee.

Il suo è un lavoro innovativo che trova spunti nella luce del Sud Italia, ma anche nelle luminarie delle feste patronali: le sue opere sono realizzate partendo da tecniche artigianali tramandate di generazione in generazione, rilette con un linguaggio postmoderno.