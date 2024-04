Festa dei Lavoratori. Concertone di Canegrate! Il 1° maggio

(mi-lorenteggio.com) Canegrate, 24 aprile 2024 – La Festa dei Lavoratori si avvicina e con essa l’imperdibile appuntamento del Concertone di Canegrate! Il 1° maggio la Piazza Caduti del Lavoro si trasformerà in un’esplosione di musica, divertimento e condivisione per tutti.

Ad aprire le danze, dalle 16.00, saranno un cantautore, Berardi, e due cover band pronte a scaldare l’atmosfera: Babilonia farà rivivere la magia dei Nomadi, mentre The Stroke Monkeys renderanno omaggio ad Artic Monkeys e The Strokes con un tributo mozzafiato!

Dalle prime note del pomeriggio fino a sera, il palco proseguirà con un’incredibile line-up di artisti in grado di soddisfare ogni gusto musicale. Si alterneranno potenti assoli rock, ritmi travolgenti punk e melodie avvolgenti del cantautorato.

Protagonisti saranno Gio Ui Band con il loro sound alternative rock, l’irrefrenabile punk demenziale dei Sinistri Corti, l’esplosiva miscela punkrock’n’roll dei The Wetdogs e il melting pot sonoro dei The Bowers. Sarete letteralmente travolti!

Chiuderemo poi con il dj set firmato Dj DeadBoy che spingerà l’atmosfera alle stelle!

Musica per tutti i gusti, punti ristoro, divertimento ed un’energia travolgente per celebrare la Festa dei Lavoratori. Il Concertone si preannuncia un evento da cerchiare in rosso!

PROGRAMMA MUSICALE DELLA GIORNATA 👇

• Berardi

• Babilonia (cover band Nomadi)

• Babilonia (cover band Artic Monkeys e The Strokes)

• Gio Ui

• Sinistri Corti

• The Wetdogs

• The Bowers

• Dj Deadboy

🍻🍔 Per tutta la giornata saranno attivi i punto ristoro