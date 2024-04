BAREGGIO. VARIAZIONE DI BILANCIO: ALTRE RISORSEPER I GIOCHI E LO SPAZZAMENTO STRADE

Con la delibera in approvazione lunedì si metterà mano al giardino della scuola

dell’infanzia di via Gallina e al parco di via San Sebastiano

(mi-lorenteggio.com) Bareggio, 24 aprile 2024 – Oltre 15.000 euro per l’acquisto di giochi per la scuola dell’infanzia di via Gallina,

50.000 euro per migliorare il servizio di igiene urbana, altri 50.000 euro per l’acquisto

di due distributori automatici per l’erogazione dei sacchi per la raccolta differenziata

e 6.700 euro per il rifacimento della pavimentazione dell’area giochi nel parco di via

San Sebastiano a San Martino. Sono queste le principali voci della variazione di

bilancio approntata dall’Amministrazione comunale che verrà portata lunedì sera in

Consiglio.

“Tengo a sottolineare anche in questa manovra l’impegno della nostra maggioranza a

favore dei bambini – afferma l’assessore al Bilancio Nico Beltramello -. Nella

variazione di inizio aprile abbiamo stanziato oltre 57.000 euro per il parco Gandhi, ora

proseguiamo con la scuola dell’infanzia e con il parco di via San Sebastiano. Cito anche

i fondi per alcune migliorie al servizio di igiene urbana, nella fattispecie verrà

potenziato lo spazzamento stradale con una persona a piedi col soffiatore a integrare

il lavoro della spazzatrice meccanica. Infine, andiamo a stanziare le risorse per

l’acquisto e l’installazione dei distributori automatici per i sacchi della raccolta rifiuti,

che daranno modo ai cittadini di recarsi in qualsiasi giorno e in qualsiasi orario a

ritirare i sacchi a differenza di quanto avveniva fino all’anno scorso”.

“Rimarco con orgoglio le ulteriori risorse per i giochi nei parchi e nelle scuole –

aggiunge il sindaco Linda Colombo -. Considerando anche il primo mandato, abbiamo

messo mano a tutte le aree giochi, ammodernandole e mettendole in sicurezza e di

questo andiamo fieri: continueremo questo percorso virtuoso fino alla fine del nostro

mandato. Sempre in tema di bambini e scuole, sottolineo nella variazione anche i

3.660 euro per la manutenzione del glicine alla primaria”.