MILANO. 25 APRILE: IL PROGRAMMA DELLE CELEBRAZIONI

(Mi-lorenteggio.com) Milano, 24 aprile 2024 – Domani, giovedì 25 aprile, avranno luogo le celebrazioni per il 79° Anniversario della Liberazione dell’Italia dal nazifascismo alla presenza dei rappresentanti dell’Amministrazione Comunale.

La città di Milano parteciperà con il seguente programma.

La giornata sarà aperta dalla deposizione delle corone di alloro in onore e in ricordo di quanti morirono durane la guerra di Resistenza partigiana, combattenti delle brigate e civili uccisi dalle rappresaglie nazifasciste, da piazzale Loreto ad altri luoghi della città. Inizio alle ore 9 in piazza Tricolore presso il monumento alla Guardia di Finanza e a seguire alle ore 9.15 Palazzo Isimbardi presso la lapide dedicata ai Caduti; alle ore 9.30 a Palazzo Marino davanti alla lapide della Medaglia d’Oro al valor militare alla città; alle ore 10 alla Loggia dei Mercanti presso le lapidi in ricordo dei Caduti per la Libertà; alle ore 10.30 in largo Caduti Milanesi per la Patria – Sacrario dei Caduti di tutte le guerre. L’ultima deposizione sarà in piazzale Loreto, alle ore 11, presso il Monumento in ricordo dei partigiani martiri dell’eccidio.

Alle ore 14 avrà inizio la tradizionale manifestazione con il corteo che partirà da corso Venezia, angolo via Palestro. L’arrivo in piazza Duomo è previsto entro le 15.30, orario in cui inizieranno gli interventi celebrativi.

Alle ore 20 nella Sala Verdi del Conservatorio di Milano, nell’ambito delle serate legate al progetto Milano è Memoria e in occasione dell’Anniversario della Liberazione, avrà luogo il concerto “Resistenza e Liberazione: la musica popolare scrive, conserva e rinnova la Memoria”. L’ingresso è libero con registrazione all’indirizzo permilano@consmilano.it