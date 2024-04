I-DAYS MILANO COCA COLA: anche la rap star OFFSET dal vivo il 30 giugno sul palco dell’Ippodromo SNAI San Siro

(mi-lorenteggio.com) Milano, 24 aprile 2024. Un altro grande nome del rap mondiale si aggiunge al cast degli I-DAYS MILANO COCA COLA: sarà infatti OFFSET, la mega star di Atlanta da oltre 5 miliardi di stream nel mondo, a calcare il palco dell’Ippodromo SNAI San Siro domenica 30 giugno prima di TEDUA, headliner della giornata.

TEDUA, primo headliner italiano nella storia della manifestazione, sarà il protagonista principale sul palco dell’Ippodromo SNAI San Siro anche sabato 29 giugno e in quell’occasione prima di lui sul palco si esibirà 21 SAVAGE il rapper e produttore multiplatino ai vertici dell’urban.

A breve verranno annunciati anche i nomi di due grandi artisti della scena urban italiana che saranno sul palco degli I-DAYS MILANO COCA COLA rispettivamente sabato 29 e domenica 30 giugno per una due giorni che si appresta ad essere l’evento urban dell’anno.

I biglietti per la data I-DAYS MILANO COCA COLA del 29 giugno sono già sold out, mentre quelli del 30 giugno sono disponibili su Ticketmaster, Ticketone E Vivaticket.

OFFSET – membro storico dei Migos, il più importante gruppo rap dello scorso decennio -, dopo la pubblicazione ad ottobre dell’album “Set it off”, da marzo è impegnato con il Set it of tour con il quale a giugno si esibirà per la prima volta dal vivo in Italia per un unico grande concerto che porterà in scena la quintessenza del rap.

Dopo il suo primo disco solista “Father of 4” che nel 2019 ha debuttato al quarto posto della classifica Billboard 200 e che ha portato a OFFSET la nomination come Best Rap Performace ai 62° Grammy Awards per il brano “Clout”, nell’ottobre 2023 il rapper di Atlanta ha pubblicato “Set It Off”, album che nella prima settimana di uscita ha conquistato la seconda posizione della Billboard’s Top R&B Hip-Hop Albums Chart e che ad oggi in Italia ha ottenuto oltre 17 milioni di stream (per un totale di oltre 85 milioni di stream complessivi della sua discografia nel nostro paese).

“Set It Off” ha mostrato la crescita di OFFSETT come artista e del suo sound con un album memorabile che vanta featuring con artisti del calibro di Travis Scott, Cardi B, Don Toliver, Future, Mango Foo, Latto, Young Nudy e Chlöe.

Anche quest’anno i nomi più grandi della musica mondiale hanno scelto il palco deli I-Days Milano Coca Cola per portare la loro musica live ai fan che sono pronti ad accorrere da tutta Italia, e anche dall’estero, per una serie di concerti che dal 29 maggio al 12 luglio faranno risuonare l’Ippodromo SNAI La Maura e l’Ippodromo SNAI San Siro di Milano.

Una lineup di artisti internazionali che richiamerà centinai di migliaia di fan della musica: il 29 giugno i METALLICA, il 4 giugno LANA DEL REY, il 16 giugno i GREEN DAY, il 27 giugno DOJA CAT, il 29 e 30 giugno TEDUA (primo headliner italiano nella storia della manifestazione), il 6 luglio i QUEEN OF THE STONE AGE, il 7 luglio i BRING ME THE HORIZON, il 9 luglio SUM41 e AVRIL LAVIGNE e il 12 luglio gli STRAY KIDS, la band al vertice del Kpop.

Gli I-Days Milano sono diventati negli anni garanzia di un cast artistico di alto livello e sempre attuale che risponde alle esigenze di un pubblico eterogeneo davvero appassionato di musica e ogni giorno più attento e variegato.

Nato nel 1999 e inizialmente noto come Independent Days Festival, l’I-Days ha ospitato fin dagli esordi grandi nomi della musica mondiale: Arcade Fire, Arctic Monkeys, Blink 182, Green Day, Imagine Dragons, Justin Bieber, Kasabian, Liam Gallagher, Linkin Park, Manu Chao, Muse, Nine Inch Nails, Noel Gallagher’s High Flying Birds, Pearl Jam, Placebo, Queens Of The Stone Age, Radiohead, Sigur Ros, Sonic Youth, The Killers, The Offspring, Tool, Velvet Revolver.

L’edizione 2023 ha visto alternarsi sul palco FLORENCE + THE MACHINE, ROSALÌA, PAOLO NUTINI, TRAVIS SCOTT, LIAM GALLAGHER, THE BLACK KEYS, RED HOT CHILI PEPPERS e gli ARCTIC MONKEYS.

