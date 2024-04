Formentera, un’esperienza indimenticabile

Milano, 24 aprile 2024 – L’estate piano piano si avvicina e come ogni anno scegliere la meta giusta per le proprie vacanze è sempre difficile. Per togliersi ogni dubbio ed andare a colpo sicuro Formentera è sempre una garanzia. È la più piccola delle isole Baleari e, con le sue spiagge da sogno, attira ogni anno migliaia di turisti. Famosa per il suo mare cristallino e per la sua energia dallo stile hippy, questa meta estiva è ricca di attività che vanno dagli sport acquatici alle camminate nella natura. E poi c’è la cucina spagnola, ricca di contaminazioni che qui a Formentera vede una vera esplosione di ristoranti tutti da provare.

Per non perdervi questo e molto altro prenotare un appartamento a Formentera è fondamentale: soprattutto in alta stagione, muoversi con anticipo è la mossa giusta da fare. Non dimenticatevi poi di noleggiare un’automobile o un motorino per scoprire l’isola in lungo e in largo… e sarete pronti per partire!

Escursioni imperdibili

Su questa piccola isola esistono ben 32 percorsi verdi ideati dal Consell Insular di Formentera. Si tratta di percorsi alternativi alle strade principali oppure antichi sentieri che collegavano i vari punti di interesse. Molto diversificati tra loro e catalogati in base alla loro lunghezza e difficoltà, sono un ottimo modo per rimanere in forma e scoprire alcuni aspetti dell’isola meno famosi.

Per esempio, lo sapevate che a Formentera si produce il vino? Per ammirare alcuni vigneti non perdetevi il sentiero di soli 1300 metri che collega Es Pujols, il centro turistico dell’isola, a Sant Ferran. Potrete immergervi in un paesaggio rurale dove ammirare le tipiche case isolane, le finche e il terreno agricolo coltivato con uve del tipo garnacha, cabernet e monastrell.

Uno dei percorsi più scenografici e sicuramente più impegnativi è invece il Camì de Sa Pujada: si tratta dell’antico sentiero che collegava il “pueblo” di Es Calò a quello di El Pilar de La Mola, ovvero il punto più alto dell’isola. Percorso già nel XIII secolo dai monaci agostiniani che avevano un loro monastero sul promontorio, oggi è uno dei percorsi verdi più battuti dai visitatori. Ciò che lo rende unico sono le vedute che offre dall’alto, essendo tutto in salita, regala scorci da cartolina di una bellezza rara.

Per gli amanti della bicicletta consigliamo il percorso che parte da Es Pujols ed arriva a Es Mal Pas. Si tratta di una distanza di poco più 4km e permette di raggiungere il primo tratto costiero della meravigliosa spiaggia di Migjorn. Interessante in questo tragitto è la torre di Es Pì de Català, una delle cinque torri di vedetta che si trovano sull’isola. Se sarete fortunati potrete anche trovarla aperta e visitarla al suo interno: da qualche anno è stata frutto di un restauro che l’ha riportata al suo aspetto originale ma con ingegnosi interventi dal tocco contemporaneo.

Sport acquatici e non solo

A Formentera c’è veramente la possibilità di sbizzarrirsi per quanto riguarda il divertimento con gli sport d’acqua. Potrete noleggiare windsurf, sup, kayak e magari partecipare a qualche corso che vi permetterà di prendere dimestichezza con qualche nuova attività. Per esempio, da qualche anno è molto in voga fare yoga sul sup! Equilibrio e stabilità non sono mai stati così affascinanti se non nelle tranquille e trasparenti acque di Formentera.

Per chi ama stare in compagnia c’è anche la possibilità di fare delle uscite in catamarano o in barca. Ci sono soluzioni che prevedono escursioni diurne con la possibilità dell’aperitivo e della cena a bordo, oppure semplici rotte alla scoperta delle grotte nascoste dell’isola. Sempre in gruppo è possibile partecipare a delle uscite in kayak: si possono fare di giorno oppure ne esiste una speciale in occasione della luna piena. Quest’ultima è certamente la più particolare ed affascinante.

Infine, c’è un’altra attività che vi suggeriamo di fare a Formentera: ovvero una passeggiata a cavallo. In sella ad uno degli animali più belli della terra potrete immergervi nella Formentera più autentica, godendo di un paesaggio senza paragoni. L’azienda che propone vari percorsi è operativa tutto l’anno e si chiama Rutas Es Boixets.

Ristoranti da non perdere

A Formentera esiste un numero così elevato di ristoranti che non basterebbe tornarci cento volte per provarli tutti! Tra quelli storici che hanno visto l’isola cambiare anno dopo anno, a quelli più recenti ma accattivanti, mangiare e bere a Formentera è una vera e propria esperienza di gusto.

Per iniziare a prendere confidenza con i sapori dell’isola, uno dei locali più longevi ed autentici è sicuramente il Sa Palmera, sul lungomare di Es Pujols. A conduzione familiare e con uno staff fedele negli anni, questo ristorante semplice e spartano gode di una posizione davvero invidiabile: sarete a due passi dal mare, accarezzati dalla brezza dolce del vento. Nella carta si trova sempre l’insalata payesa, ovvero un piatto contadino tipico isolano. Dal sapore intenso si compone di patate bollite, pomodori freschi, peperoni sia rossi che verdi, cipolla cruda, pane secco (tipo frisella pugliese) e pesce secco di Formentera. Una vera delizia da mangiare come antipasto. Per proseguire potrete optare per il pesce fresco del giorno oppure per un polpo alla gallega.

Per gli amanti della paella possiamo dire che Formentera ha una vera e propria ossessione: nonostante sia di origine valenciana, qui sull’isola la troverete praticamente ovunque. Quella del Sa Palmera è sicuramente da provare. Cambiando località ma rimanendo più o meno sullo stesso stile, il ristorante La Fragata a Migjorn è uno dei posti più visitati: grazie alla sua bellissima terrazza vista mare, è preso d’assalto ogni giorno sia a pranzo che a cena.

Per chi vuole invece un locale elegante, il Caterina, sulla strada che conduce al paesino di La Mola, è una vera e propria chicca. Gestito da due amabili fratelli italiani, è un luogo ricercato negli arredi e nella cucina: incontrerete solo piatti della tradizione italiana ma tutti con un tocco creativo dello chef. Di questo posto amerete non solo la cucina ma anche il cinema all’aperto: uno spazio inedito dove potrete gustare il vostro dessert o bere un digestivo.

Infine, per assaggiare un po’ di tutto, dal sushi alla pizza, il mitico ristorante Chezz Gerdi è il posto ideale. Con la sua carta ampia non solo per la proposta culinaria ma anche per quello che concerne vini e champagne, è senza dubbio una delle location più suggestive dell’isola. Sempre pieno di gente e spesso animato da eventi come feste a tema “Peace and Love”, qui l’esperienza del palato si combina ad una vera e propria festa.

Se avete ancora dubbi su dove passare la vostra prossima vacanza estiva… sappiate che Formentera è questo e molto altro ancora. Le sue splendide spiagge di sabbia bianca ed il mare cristallino stanno aspettando solo voi.

L. M.