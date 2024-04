PAOLO JANNACCI e STEFANO SIGNORONI: sabato 18 maggio insieme sul palco del BLUE NOTE MILANO

24 aprile 2024. Dopo aver collaborato nel 2022 alla cover di “Una fetta di Limone”, in omaggio a Giorgio Gaber e Enzo Jannacci, PAOLO JANNACCI e STEFANO SIGNORONI si ritroveranno il prossimo 18 maggio dal vivo sul palco del Blue Note MIlano per una serata che si prospetta folgorante dove si alterneranno emozioni, musica e divertimento.

Sarà l’amicizia a fare da trait d’union tra il savoir-faire magistrale di Stefano Signoroni (che porterà sul palco i brani più famosi del pop mondiale) e l’intensità e l’umorismo di Paolo Jannacci per una serata tra jazz e canzone d’autore.

L’inedito duo salirà sul palco accompagnato da Marco Ricci al basso, Daniele Moretto alla tromba e flicorno, Stefano Bagnoli alla batteria, Flavio Scopaz al basso, Giuliano Lecis alle tastiere, Giacomo Ruggeri alla chitarra e Tommaso Ruggeri alla batteria.

I biglietti per il set delle ore 20:30 sono già esauriti mentre sono ancora disponibili i biglietti per le ore 23:00

Cantante, compositore, pianista ma soprattutto entertainer con una vita divisa tra le corsie d’ospedale e le feste più esclusive del jet set internazionale da cui viene chiamato per cantare e suonare in ogni parte del mondo, STEFANO SIGNORONI ha costruito negli anni un progetto che gli ha regalato grandi soddisfazioni. Oltre alle partecipazioni a programmi televisivi in qualità di cantante e pianista (“La Canzone del Secolo”, di Pippo Baudo, “Comedy Club”, di Federica Panicucci, “Kalispera”, di Alfonso Signorini), e radiofonici (Alfonso Signorini Show – RMC), durante la sua carriera ha collaborato in qualità di corista e tastierista con Eros Ramazzotti e scritto, insieme a Jacopo Sarno e Andrea Torresani, il brano “This is Christmas” scelto come colonna sonora del film di Massimo Boldi “A Natale mi sposo”. Nel 2011 ha dato vita al progetto “Stefano Signoroni and the MC Band”, con la collaborazione del musicista Flavio Scopaz pubblicando il primo singolo “Music to watch girls by”. Dopo l’uscita nel 2013 del brano “Help yourself”, scelto come sigla del programma di Radio Monte Carlo “Alfonso Signorini Show”, Stefano ha pubblicato il brano “When I tell you that I love you”, versione inglese del celebre brano di Tony Renis “Quando dico che ti amo”, e il brano natalizio inedito “Calypso Navidad” con Jacopo Sarno e l’attore Sergio Muniz.

Il 22 aprile 2016 pubblica il disco “Good Times” (prodotto da Giordano Colombo e Nicolò Fragile) anticipato dall’inedito “Love Is The Way”, in collaborazione con Claudio Guidetti.

Sempre nel 2016 ha lavorato (con la collaborazione di Giacomo Ruggeri, Tommaso Ruggeri e Jacopo Sarno) a “Il Progetto Giovani” (www.ilprogettogiovani.org) della Pediatria Oncologica della FONDAZIONE IRCCS – ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI di Milano pubblicando “PALLE DI NATALE (SMILE! IT’S CHRISTMAS DAY)”. Il video del brano, il cui incasso è stato interamente devoluto all’ASSOCIAZIONE BIANCA GARAVAGLIA ONLUS, ha superato le 17 milioni di visualizzazioni.

Nel 2017 è la volta dell’album Natalizio “Christmas” e dal 2018 collabora con ZELIG per le trasmissioni Zelig Time (Amazon Prime Video) e Zelig C-LAB (Comedy Central – SKY). Le sue incursioni con il mondo televisivo e radiofonico proseguono anche nel 2022 quando entra nel cast della trasmissione radiofonica dei Gemelli di Guidonia “3×2…avvistando Sanremo”, uno speciale programma interamente dedicato al festival di Sanremo, in diretta tutti i giorni dalla nave Costa Toscana (Costa Crociere) e in onda su Rai RADIO2.

Nel 2022 pubblica il singolo “Settembre a Montecarlo” e insieme a Paolo Jannacci realizza la cover di “Una Fetta di Limone”, sentito omaggio a Giorgio Gaber e Enzo Jannacci.

Nel 2023 è invece la colonna sonora dei Mondiali di Calcio Qatar2023, partecipa infatti a “Il Circolo dei Mondiali”, un programma di Alessandra De Stefano, in onda su RAI1 e dedicato alla manifestazione sportiva.

A novembre pubblica “Straordinariamente”, un’inedita versione del brano del 1969 di Adriano Celentano, insieme ad Alessandro Ristori e nel mese di dicembre è il protagonista con una strepitosa esibizione della Christmas Tree Lighting Ceremony di Tbilisi, in Georgia, il grande evento natalizio della capitale georgiana, a conferma – ancora una volta – della sua vocazione internazionale.

Paolo Jannacci (pianista e compositore), classe 1972, studia lingue, filosofia e musica (pianoforte e arrangiamento). Diventa un musicista professionista dal 1988.

Vanta collaborazioni con grandi artisti, citandone alcuni: Dario Fo, Paolo Conte, Chico Buarque, Ornella Vanoni, Claudio Bisio, Massimo Ranieri, J-Ax e soprattutto con il padre Enzo. Poliedrico, compone per il teatro, il cinema e la pubblicità. Ha recitato per A. Dalatri (La Febbre) e i F.lli Vanzina (South Kensington). Come arrangiatore ha prodotto tutti i dischi di Enzo Jannacci dal 1994 al 2013.

È stato il direttore musicale e pianista per tre stagioni di “Zelig” con Claudio Bisio dal 2010 al 2012. Pianista e performer per J-Ax dal 2015.

Svariate le apparizioni in tv: “Maurizio Costanzo Show” Maurizio Costanzo, “Domenica In” Pippo Baudo, “Tappeto Volante” Luciano Rispoli, “Festivalbar” 1991, “Totò” Renzo Arbore, “Babele” Corrado Augias, “Su la Testa” Paolo Rossi, “30 ore per la Vita” 1998, “A tutto Volume” Alessandra Casella, “Zelig Circus ” Claudio Bisio, “Ultimo Valzer” Fabio Fazio e Claudio Baglioni, “Taratata” Natasha Stefanenko e Vincenzo Mollica, “Buldozzer” Federica Panicucci, “Siete tutti invitati citofonare Calone” Massimo Ranieri, “Festival San Remo” nel 1994, 1998, 2004, “Piazza Grande” Michele Guardì, “Wind Music Awards” Vanessa Incontrada, “I migliori Anni” Carlo Conti, “Che tempo che fa” Fabio Fazio, “Il Laureato 1996” Piero Chiambretti, “Premio Tenco” nel 1996, 1998, 2002, 2003, 2005, 2023, “M.B.U. Milano Bolgia Umana” di Enzo Jannacci (direttore musicale) 1997, “Vengo Anch’io” Speciale Jannacci “Che tempo che Fa” Fabio Fazio 2011 (direttore musicale), “Festival di San Remo” 2014 (Musicista e parte della giuria di qualità), “G Come Giorgio Gaber” speciale Chetempochefa 2012 Fabio Fazio, “Sorci Verdi” con J-Ax Rai2 2015, ospite Festival di San Remo con Enrico Nigiotti 2019, All together now con M.Hunziker 2019, Festival di Sanremo 2020 artista in gara, La Canzone Segreta con G. Giannini, Qui e adesso con Massimo Ranieri 2020, Raiduo con Ale e Franz 2023.

Tra le onorificenze più importanti: Targa Tenco: 2002 (miglior canzone italiana “Lettera da lontano”), 2004 (miglior canzone italiana “L’uomo a metà”), 2005 (migliore album “Milano 3-6-2005”), 2020 (“Canterò” album-migliore opera prima).

Ha pubblicato I seguenti album da solista: “Notes” 1999, “Tape 1” (2004), “My Tangos” (2005), “Trio” (2008), “Allegra” (2013), “Hard Playing” (2017), “Canterò” (2019), “Canterò Sanremo repack” (2020).

Ha scritto per Mondadori “Aspettando al Semaforo” (2011) e per Ulrico Hoepli Editore “Ecco tutto qui” con Enzo Gentile (2023).

Suona attivamente jazz e pop con le sue formazioni in duo/trio/quartetto e nel tributo permanente a E. Jannacci: “In Concerto con Enzo“.

Insegna musica d’insieme al CPM (Milano) di Franco Mussida.

Il 4 ottobre 2019 esce, su label Ala Bianca Records-distr. Warner, “Canterò” l’album che segna il suo debutto da cantautore. Con “Canterò” Paolo Jannacci ha realizzato un’opera che ha unito novità e maturità, dove si ritrova tutta l’eredità di un’imprescindibile tradizione cantautorale, accanto a uno sguardo del tutto calato nel mondo di oggi.

2020: è in gara alla 70esima edizione del Festival di Sanremo con il brano “Voglio parlarti adesso“.

Vince la prestigiosa Targa Tenco 2020 nella categoria Opera Prima con “Canterò” (Ala Bianca Records).

Nel 2024 presenta, come ospite, insieme a Stefano Massini “L’uomo nel lampo” alla 74esima edizione del Festival di Sanremo: un brano, prodotto da Maurizio Bassi, dedicato alla tragedia dei morti sul lavoro (scritto da M. Bassi, P. Jannacci e S.Massini).