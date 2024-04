ANNA ANNUNCIA IL SUO PRIMO CLUB TOUR, IN PARTENZA DA NOVEMBRE 2024

(mi-lorenteggio.com) Milano, 24 aprile 2024 – Tra le artiste femminili più ascoltate in Italia – 14 dischi di Platino, 6 dischi d’oro e oltre 1 miliardo e mezzo di stream totali – ANNA annuncia il suo primo tour nel club, a partire da novembre 2024.

Le date, organizzate e prodotte da Vivo Concerti, porteranno l’artista nelle principali città italiane a partire da Napoli (venerdì 8 novembre 2024 @ Casa della Musica) per poi arrivare a Torino (venerdì 15 novembre 2024 @ Teatro Concordia), Milano (martedì 19 novembre 2024 @ Fabrique), Molfetta (BA) (sabato 23 novembre 2024 @ Eremo Club), Bologna (mercoledì 27 novembre 2024 @ Estragon) e Roma (sabato 30 novembre 2024 @ Atlantico).

I biglietti per le date saranno disponibili su vivoconcerti.com da mercoledì 24 aprile 2024 alle ore 14.00 e in tutti i punti vendita autorizzati da lunedì 29 aprile alle ore 10.00.

Per ANNA Il 2024 si è aperto in grande stile con l’uscita del singolo “I Got It” e la collaborazione con la popolare etichetta americana Republic Records, “casa” di artisti come Nicki Minaj e Taylor Swift e che rappresenterà il progetto negli Stati Uniti. L’annuncio del tour nei club è un ulteriore tassello di un anno ricco di successi per una delle artiste urban più interessanti del panorama musicale italiano che, con le date nei club, farà ballare al ritmo delle sue più grandi hit e del nuovo brano, “Vieni dalla Baddie (interlude)”, uscito venerdì 19 aprile. Scritto da ANNA e prodotta da Andry the Hitmaker, il singolo è un club banger irresistibile in pieno stile ANNA, dalle sonorità R&B e Hip-Hop di inizio anni 2000 e con un beat sexy e incalzante.

CALENDARIO DATE

Venerdì 8 novembre 2024 – Napoli, Casa della Musica

Venerdì 15 novembre 2024 – Torino, Teatro Concordia

Martedì 19 novembre 2024 – Milano, Fabrique

Sabato 23 novembre 2024 – Molfetta (BA), Eremo Club

Mercoledì 27 novembre 2024 – Bologna, Estragon

Sabato 30 novembre 2024 – Roma, Atlantico