A Buccinasco lo spettacolo testimonianza Sālam/Shalom

(mi-lorenteggio.com) Buccinasco, 26 aprile 2024 – Parole di odio possono diventare parole di pace. Proviamo a mettere le parole nei corpi. Proviamo ad ascoltare davvero. Proviamo. Nella geometria dell’apeirogon ogni luogo è raggiungibile, ogni punto può essere toccato

anche se sembra impossibile.

In collaborazione con la Fondazione Diritti Umani, il Comune di Buccinasco organizza lo

spettacolo-testimonianza “Sālam/Shalom. Due padri”, in programma mercoledì 8

maggio alle 21 all’Auditorium William Medini, per riflettere con speranza sul conflitto

israelo-palestinese nell’ambito della rassegna “Un’ecologica (R)esistenza”.

Una lettura scenica di e con Massimo Somaglino e Alessandro Lussiana tratta da

“Apeirogon”, lo straordinario libro che ha vinto il Premio Terzani 2022.

L’autore, lo scrittore irlandese Colum McCann, ha raccolto nei mille e uno frammenti

che compongono il romanzo i brandelli di un conflitto, quello israelo-palestinese,

apparentemente senza soluzione. Infiniti sono i lati del poligono chiamato apeirogon

da cui il libro prende il titolo. Come infiniti sono i punti di vista da cui due padri,

l’israeliano Rami e il palestinese Bassam – persone reali, che McCann ha conosciuto –

cercano di comprendere una realtà troppo complessa per essere osservata, e

giudicata, da un unico lato. Due padri uniti dallo stesso strazio indicibile, il lutto cui

nessuna lingua ha saputo dare un nome, per la perdita delle proprie bambine, uccise

ciascuna dalla guerra dell’altro; due padri che hanno avuto il coraggio di diventare

uomini di pace, imbracciando come unica arma il loro comune dolore: contro la

tentazione della vendetta e la trappola dell’odio.

L’ingresso è libero su prenotazione:

https://www.eventbrite.it/e/salamshalom-due-padri-tickets-877329725827?

aff=oddtdtcreator