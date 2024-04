RIGENERAZIONE URBANA. IMMOBILI DISMESSI, NUOVO AGGIORNAMENTO DELL’ELENCO UTILE ALLA RIQUALIFICAZIONE  

(mi-lorenteggio.com) Milano, 26 aprile 2024 – Approvato con una delibera di Giunta il nuovo aggiornamento dell’elenco degli immobili dismessi, così come previsto con la delibera del dicembre 2021 che disciplina il recupero e la restituzione alla città degli edifici abbandonati, in applicazione dell’art. 40 bis della Legge regionale 12/2005 che inquadra e regola la materia.



All’elenco, già oggi composto da 138 voci, in seguito alla necessaria istruttoria tecnica si aggiungono 5 blocchi edilizi, un tempo adibiti a funzioni industriali, terziarie e residenziali. Si tratta degli immobili nelle vie Cosenz 28 (ex attività produttive); via Medici del Vascello 40 (ex funzione direzionale); viale Monza 90 (ex deposito e laboratorio); viale Abruzzi 42 (ex funzioni residenziali); via Mecenate 87/4, 87/6 (ex edifici produttivi e uffici pluripiano).



Come deciso con la delibera del 2021, per gli edifici in elenco le relative proprietà hanno due anni di tempo (il minimo consentito dalla Legge regionale) per presentare le proposte di intervento, pena la perdita dei premi volumetrici, se previsti.

Con la stessa delibera, il Comune di Milano ha fissato al 10% il tetto massimo di incremento dei diritti edificatori (il minimo consentito dalla Legge regionale) e individuato una serie di ambiti territoriali in cui questa possibilità non può essere concessa, per ragioni di particolare tutela paesaggistica, ambientale e architettonica.



Ad oggi, il Comune registra circa 100 richieste di interventi edilizi, tra ristrutturazioni, manutenzioni straordinarie e demolizioni, 19 delle quali già autorizzate attraverso il rilascio del titolo.

La delibera di aggiornamento dell’elenco dovrà poi passare dall’approvazione dell’Aula consiliare.