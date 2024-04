Centri estivi comunali, a Lissone iscrizioni aperte fino al 12 maggio

(mi-lorenteggio.com) Lissone, 30 aprile 2024 – L’Amministrazione Comunale di Lissone organizza per l’estate i centri ricreativi estivi comunali, per offrire alle famiglie un servizio importante per la ricreazione e l’educazione dei bambini nonché per garantire la conciliazione dei tempi lavoro famiglia, in particolar modo nei periodi di chiusura degli Istituti scolastici.

“Siamo lieti di confermare anche per l’estate 2024 l’organizzazione dei centri ricreativi estivi comunali che, rispetto al biennio precedente, dureranno una settimana in più. Questi centri – dichiarano il sindaco Laura Borella e l’assessore all’Istruzione Carolina Minotti – offriranno alle famiglie un servizio essenziale per la ricreazione e l’educazione dei bambini, consentendo loro di trascorrere un’estate divertente e formativa. Inoltre – sottolinea l’assessore Minotti – i centri estivi permetteranno ai genitori di conciliare i loro impegni lavorativi con le esigenze familiari, garantendo la tranquillità e la sicurezza dei loro figli durante i periodi di chiusura degli istituti scolastici”.

La società che gestirà i servizi relativi ai centri ricreativi estivi comunali sarà la Cooperativa sociale La Spiga di Meda (MB). I centri ricreativi estivi comunali si svolgeranno presso due sedi e avranno i seguenti orari:

Centro Ricreativo Estivo (Cre) Infanzia presso la Scuola dell’infanzia “Cagnola” via Marconi 11, per bambini dai 3 ai 6 anni (minimo 3 anni compiuti). Orario: da lunedì a venerdì ore 9.00 – 16.00, con flessibilità in entrata dalle 7.30 alle 9.00 e in uscita dalle 16.00 alle 18.00. Posti disponibili: 225.

Centro Ricreativo Estivo (Cre) Primaria presso la Scuola Primaria “A. Moro” Piazza Caduti di via Fani 9, per bambini che frequentano la scuola primaria. Orario: da lunedì a venerdì ore 8.30 – 16.30, con flessibilità in entrata dalle 7.30 alle 8.30 e in uscita dalle 16.30 alle 18.00. Posti disponibili: 270.

L’estensione dell’orario prima e dopo l’attività programmata, dalle 7.30 e fino alle 18.00, con gioco assistito dagli educatori, consente la frequenza ai centri estivi anche ai bambini i cui genitori hanno impegni lavorativi non compatibili con l’orario normale. Occorre autocertificare gli orari di lavoro di entrambi i genitori al momento dell’iscrizione. “Abbiamo pensato anche alle esigenze dei genitori che hanno impegni lavorativi al di fuori degli orari standard. Per questo motivo – aggiunge il sindaco -, abbiamo esteso l’orario dei centri estivi per consentire ai bambini di partecipare anche se i loro genitori hanno orari di lavoro non compatibili con l’orario normale. È necessario autocertificare gli orari di lavoro di entrambi i genitori al momento dell’iscrizione, in modo da garantire la corretta organizzazione dei centri e la stabilità dei gruppi”.

Il tema conduttore per i bambini del CRE infanzia Cagnola sarà la storia di Trilli. Per i bambini del CRE primaria Aldo Moro, il tema conduttore sarà invece la storia del Giro d’Italia.

Il calendario dei centri ricreativi estivi comunali 2024 è il seguente: Scuola Infanzia Cagnola: 1-5 luglio 2024 – 8-12 luglio 2024 – 15-19 luglio 2024 – 22-26 luglio 2024 – 29 luglio-2 agosto 2024 – 5-9 agosto 2024 – 26-30 agosto 2024 Scuola primaria A. Moro: – 17-21 giugno 2024 – 24-28 giugno 2024 – 1-5 luglio 2024 – 8-12 luglio 2024 – 15-19 luglio 2024 – 22-26 luglio 2024 – 29 luglio-2 agosto 2024 – 5-9 agosto 2024 – 26-30 agosto 2024 – 2-6 settembre 2024 Le iscrizioni per i centri estivi saranno aperte fino al 12 maggio.

La domanda di iscrizione dovrà essere inviata all’Unità Servizi educativi del Comune di Lissone tramite lo Sportello telematico del Comune di Lissone. In alternativa, potrà essere consegnata a mano presso il Comune di Lissone, Via Gramsci 21 – Unità Servizi educativi (3°piano), nei giorni e orari indicati. Si prega di compilare tutti i campi richiesti e di verificare il corretto invio e ricezione della domanda. Si ricorda che l’iscrizione dovrà essere effettuata entro il 12 maggio e non sarà possibile modificare le settimane di iscrizione dopo tale data o durante lo svolgimento dei centri estivi.

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il Settore Servizi alla Persona – Servizi Educativi al numero di telefono 039/7397.228 oppure 039/7397.333 257, o tramite e-mail all’indirizzo istruzione@comune.lissone.mb.it.

Gli orari di apertura sono i seguenti: lunedì-mercoledì 8.30-13.30/14.30-18.00; martedì, giovedì e venerdì 8.30-14.00.

Redazione