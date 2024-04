Simone Iaquinta riaccende le sfide nella Carrera Cup Italia 2024

Il pilota calabrese, già due volte campione del monomarca tricolore, si schiera al via della nuova stagione al volante della Porsche 911 GT3 Cup del team Prima Ghinzani: primo round nel weekend del 5 maggio al Misano World Circuit con rinnovate ambizioni e anche gara 1 in spettacolare notturna sabato sera, mentre saranno due gli impegni in Supercup nell’ambito dei GP di F1 italiani a Imola e Monza

(mi-lorenteggio.com) Castrovillari (CS), 30 aprile 2024. Con il consueto animo indomito che lo contraddistingue, Simone Iaquinta si lancia nel 2024 della Porsche Carrera Cup Italia, il prestigioso monomarca tricolore che il pilota calabrese ha vinto nel 2019 e nel 2020. Due titoli di campione conquistati insieme al team Ghinzani, squadra con la quale, nei rinnovati colori di Prima Ghinzani, ritorna anche quest’anno con mire di vertice. Lo start è previsto dal round inaugurale di scena al Misano World Circuit il prossimo weekend, dal 3 al 5 maggio. Iaquinta sarà al via dell’intero campionato al volante della Porsche 911 GT3 Cup modello 992 da 510 cavalli che ben conosce e che guiderà anche in occasione dei due appuntamenti italiani della Porsche Supercup, nell’ambito dei Gran Premi di Formula 1 a Imola e Monza, sempre insieme al team Prima Ghinzani: “Finalmente si torna in gara – dichiara il driver di Castrovillari – ed è entusiasmante farlo ancora una volta con Prima Ghinzani. Sono molto legato alla squadra anche aldilà degli impegni nelle varie serie, insieme ce la metteremo tutta!”.

Dopo aver partecipato ai test collettivi dell’11 aprile a Imola, a Misano Adriatico ripartirà la rincorsa al titolo della Carrera Cup Italia e Simone tornerà a confrontarsi sul circuito romagnolo intitolato a Marco Simoncelli con molti dei migliori specialisti del monomarca provenienti da tutta Europa, ai quali si sono aggiunti ulteriori pretendenti di rilievo: “Quest’anno il livello generale è ancora più alto, possiamo tranquillamente definirla una piccola Supercup, ma relativamente piccola…”.

In una stagione che si annuncia quanto mai combattuta, i proclami sono per forza di cose messi al bando, ma la meta finale è ben chiara nelle prospettive di Iaquinta: “L’obiettivo è quello di fare il meglio possibile sia nelle due di Supercup sia nell’intera Carrera Cup Italia, puntando nelle premesse al titolo. L’ideale sarebbe dimostrarsi il più regolari possibile salendo sempre sul podio e battagliare sempre ai vertici. Di sicuro sarà questo l’obiettivo a Misano per iniziare bene la stagione, anche se mi aspetto molti piloti veloci: è un circuito fra virgolette facile e infatti in qualifica i distacchi sono sempre ultra-ridotti. Mi piace la notturna, lo scorso anno ero molto veloce ma ho esagerato durante un sorpasso e ho dovuto ritirarmi. Proprio questi sono gli inconvenienti in cui non dobbiamo cadere, nel 2023 è stato un peccato non lottare fino alla fine per il titolo proprio per un paio di questi episodi. E’ uno step mentale che ho già fatto in passato, quindi dobbiamo tornare a essere perfetti come nelle stagioni in cui mi sono laureato campione”.

Con attesi circa 35 protagonisti al via, a Misano la Porsche Carrera Cup Italia scende in pista per le prime prove libere della stagione nella serata di venerdì 3 maggio, preludio di uno spettacolare weekend fra giorno e notte. Sabato, infatti, le qualifiche si disputano dalle 10.20 alle 11.00, mentre il via di gara 1 è fissato alle 21.00. Domenica gara 2 prende invece il via alle 12.00. Entrambe le corse saranno trasmesse in diretta su Dazn, anche in modalità gratuita (è sufficiente iscriversi nel sito ufficiale), e in live streaming in HD su www.carreracupitalia.it .

Calendario Porsche CCI 2024: 4-5/5 Misano; 1-2/6 Imola; 13-14/7 Mugello; 7-8/9 Imola; 21-22/9 Vallelunga; 5-6/10 Monza