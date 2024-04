I-DAYS MILANO COCA COLA: THE VACCINES e i KEMAMA il 6 luglio sul palco prima di QEENS OF THE STONE AGE e ROYAL BLOOD

Milano, 30 aprile 2024. A un mese dall’inizio degli I-Days Milano Coca Cola altri nomi della musica rock internazionale e italiana si aggiungono all’elenco degli artisti che sabato 6 luglio calcheranno il palco dell’Ippodromo SNAI San Siro prima degli headliner QUEENS OF THE STONE AGE e dei ROYAL BLOOD: a scaldare il pubblico saranno infatti i THE VACCINES, la rock band dell’indie made in the UK che torna in Italia in seguito alla pubblicazione dell’album “Pick-Up Full of Pink Carnations”, e i KEMAMA, la rock band tutta italiana composta da Ketty Passa, Marco Sergi e Manuel Moscaritolo.

Una serata all’insegna del puro rock’n’roll che vedrà sul palco anche ROYAL BLOOD, il duo di Brighton formato da Mike Kerr e Ben Thatcher, che lasceranno poi la scena ai QUEEN OF THE STONE AGE, la band di Josh Homme che ha segnato indelebilmente il rock degli ultimi vent’anni con i suoi live impetuosi.

Nel mese di luglio i QUEEN OF THE STONE AGE saranno in Italia per la prima volta dopo sei anni per tre concerti potenti e trasgressivi all’insegna del rock’n’roll.

Oltre che sul palco degli I-DAYS MILANO COCA COLA il 6 luglio, i QUEEN OF THE STONE AGE porteranno la forza anche sul palco del ROMA SUMMER FEST alla Cave dell’Auditorium Parco della Musica giovedì 4 luglio – prima di loro sul palco i KEMAMA – e su quello dell’AMA MUSIC FESTIVAL di Bassano del Grappa (VI) venerdì 5 luglio – sul palco ad aprire la serata THE AMAZONS e i KEMAMA.

Anche quest’anno i nomi più grandi della musica mondiale hanno scelto il palco deli I-Days Milano Coca Cola per portare la loro musica live ai fan che sono pronti ad accorrere da tutta Italia, e anche dall’estero, per una serie di concerti che dal 29 maggio al 12 luglio faranno risuonare l’Ippodromo SNAI La Maura e l’Ippodromo SNAI San Siro di Milano.

Una lineup di artisti internazionali che richiamerà centinai di migliaia di fan della musica: il 29 giugno i METALLICA, il 4 giugno LANA DEL REY, il 16 giugno i GREEN DAY, il 27 giugno DOJA CAT, il 29 giugno (SOLD OUT) e 30 giugno TEDUA (primo headliner italiano nella storia della manifestazione), il 6 luglio i QUEEN OF THE STONE AGE, il 7 luglio i BRING ME THE HORIZON, il 9 luglio SUM41 e AVRIL LAVIGNE (SOLD OUT) e il 12 luglio gli STRAY KIDS, la band al vertice del Kpop.