SPORT E CULTURA PER AVVICINARE LE PERSONE AL PATTINAGGIO A ROTELLE, SOTTOSEGRETARIO REGIONE: E’ UN BINOMIO VINCENTE

(Mi-lorenteggio.coml) Milano, 30 aprile 2024 – ‘Pattinaggio e cultura: due mondi che s’incontrano’ è il titolo della tavola rotonda organizzata in occasione di ‘Van Gogh skate experience’, un’iniziativa ideata per avvicinare il pattinaggio alle persone. E’ realizzata dalla Federazione italiana sport rotellistici in collaborazione con ‘Pattinaggio Creativo’, gruppo formato da pattinatori professionisti. Presente ai lavori, tra gli altri, il sottosegretario alla Presidenza della Regione Lombardia con delega a Sport e Giovani.

“Sport e arte – ha detto il sottosegretario – sono rappresentazioni delle più incredibili possibilità dell’essere umano. Lo sport come l’arte, ci insegna che per raggiungere un obiettivo bisogna faticare e che le scorciatoie sono solo delle trappole. Con il connubio tra arte e sport sono certa che questo progetto possa avere le potenzialità per toccare il cuore di tantissime persone. È sempre importante per una federazione numerosa, con oltre 63.000 tesserati, sapersi rinnovare e trovare nuovi ambiti di azione e cooperazione”.

Gli azzurri del pattinaggio a rotelle quindi come ‘trait d’union’ tra il mondo dello sport e quello dell’arte e dello spettacolo con ‘Van Gogh skate experience’. Tra i pattinatori professionisti presenti anche i cinque atleti azzurri che si sono esibiti ‘immersi’ nell’arte del pittore olandese, a testimonianza del fatto che esiste una virtuosa connessione tra

atleta ad artista a tutto tondo.

DATI – Questi i dati sui tesseramenti federali aggiornati alla stagione 2022/23.