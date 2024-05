La scuola “Rinascita – A. Livi” ospita il convegno WIKISCHOOL | Scuole per la ricerca

Appuntamento mercoledì 18 maggio dalle 9.30 alle 17.00 presso la scuola secondaria di I grado “Rinascita – A. Livi” (via Rosalba Carriera 12/14, Milano)

(mi-lorenteggio.com) Milano, 2 maggio 2024 – Scuola Città Pestalozzi, don Milani e Rinascita Amleto Livi sono tre realtà sperimentali, con decreto ministeriale, fin dagli anni ‘70.

Dal 2006 hanno costituito la rete del progetto di sperimentazione Wikischool.

La mission della rete di scuole sperimentali è mettere in moto dal basso la cultura e la pratica dell’innovazione valorizzando il protagonismo degli attori principali dell’autonomia scolastica: le famiglie e i docenti, nonché gli stessi studenti, in una dimensione cooperativa e democratica.

Gli esiti della sperimentazione sono resi fruibili attraverso la documentazione e la condivisione.

Partecipano al convegno come esperti il prof. Pietro Calascibetta (ex dirigente dell’istituto “Rinascita”), la dott.ssa Margherita Di Stasio (INDIRE, membro del comitato scientifico di Genova), la prof.ssa Elisabetta Nigris (presidente del comitato scientifico di SCP) e i tre dirigenti delle scuole in rete: il prof. Andrea Giacobbe (“Don Milani” di Genova), il prof. Francesco Spadafora (“Scuola-città Pestalozzi” di Firenze) e la prof.ssa Carmela Taibi (“Nazario Sauro – Rinascita Livi” di Milano).

Nel corso del convegno le tre scuole presenteranno tre tematiche di interesse significativo, nello specifico:

Il rapporto tra tradizione e innovazione e transizione digitale (“Don Milani”);

L’emozione della democrazia: la scuola come laboratorio di cittadinanza (“Scuola-città Pestalozzi”);

Il curricolo che promuove la crescita: la didattica orientativa (“Rinascita – A. Livi”).

Nell’organizzazione della giornata di convegno sono coinvolti attivamente gli studenti delle Attività Sociali, laboratori di Cittadinanza Attiva della scuola “Rinascita – A. Livi”.

APPROFONDIMENTI

LA SCUOLA “RINASCITA”

La Scuola Secondaria di primo grado “Rinascita – A. Livi” è una scuola sperimentale ad indirizzo musicale, erede dei “Convitti della Rinascita” fondati dall’ANPI nel 1946, “Istituto sperimentale” riconosciuto dal Ministero dal 1974 e dal 2006 Scuola Laboratorio nazionale Wikischool con la scuola media “Don Milani” di Genova e la “Scuola Città Pestalozzi” di Firenze.

La sperimentazione in atto prevede la definizione di un profilo professionale del docente del primo ciclo in grado di lavorare in maniera competente sulla Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado, con ulteriori possibili aperture alle professionalità della Scuola dell’Infanzia.

Un docente che sa agire all’interno di una cornice di riflessività, di buone pratiche, di sviluppo di competenze; che è disponibile a inserirsi in percorsi di formazione in itinere e continua per assumere i diversi ruoli che il progetto di sperimentazione richiede: insegnante, ricercatore, formatore, tutor.

La Scuola Sperimentale Rinascita – A. Livi ha un potenziamento dell’organico, legato alla moltiplicazione dei compiti istituzionali, che si traduce in forme originali di reclutamento del personale e di organizzazione del lavoro sia individuale che collettivo. I docenti accedono direttamente alla scuola per Concorso (titoli e colloquio) aderendo al Patto di sviluppo Professionale della scuola.

LA FIGURA DEL DOCENTE TUTOR A “RINASCITA”

Tutti gli insegnanti della scuola assumono il ruolo di tutor e ogni studente ha un tutor che lo accompagna nel percorso scolastico.

La mission del tutor è quella di aiutare lo studente ad acquisire consapevolezza del suo percorso, ad individuare i suoi punti di forza e le sue fragilità, ad affrontare le difficoltà e a porsi nuovi obiettivi, in un percorso che tende alla progressiva conquista dell’autonomia, della consapevolezza e dell’autopromozione.

Il tutor non risolve i problemi, ma ascolta, aiuta a definirli e ad individuare possibili strategie per superarli.

I suoi obiettivi sono facilitare la comunicazione tra studente, docenti, genitori; facilitare la relazione tra studente e scuola come istituzione, ma anche la relazione dell’alunno con compagni e insegnanti; favorire la metacognizione e l’autovalutazione l’acquisizione di consapevolezza e l’autovalutazione.

LE ATTIVITÀ SOCIALI

I laboratori delle Attività Sociali sono contesti a classi aperte all’interno dei quali gli studenti imparano ad esercitare le regole della democrazia e della cittadinanza attiva. Hanno un valore fortemente orientativo e sono organizzati in tre aree: Comunicazione, Benessere e Ambiente, Linguaggi espressivi e cultura.

In ogni laboratorio gli studenti hanno la possibilità di scoprire le proprie attitudini, sperimentare ruoli, contesti e compiti diversi che favoriscono la pratica e lo sviluppo di competenze sociali.