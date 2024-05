PREZZI – IL 7/5 A MILANO IL SUMMIT COLDIRETTI SUL FUTURO DELLE COMMODITIES

(Mi-lorenteggio.com) Milano, 3 maggio 2024 – La guerra in Ucraina, il conflitto in Medio Oriente, il boom dei costi energetici e le speculazioni continuano a incidere sui prezzi delle materie prime agricole a livello mondiale. Le prospettive di mercato di mais, riso, soia e frumento sono al centro del summit economico organizzato dalla Coldiretti di Milano, Lodi e Monza Brianza per la prossima settimana.

L’appuntamento con il convegno intitolato “Il futuro delle commodities” – precisa la Coldiretti interprovinciale – è per martedì 7 maggio 2024 alle ore 10 nel Palazzo SogeMi di Milano (ingresso Ortomercato), in via Cesare Lombroso 54.

All’evento – spiega la Coldiretti – interverranno: Alessandro Rota, presidente della Coldiretti di Milano, Lodi e Monza Brianza; Alessandro Alberti, presidente dell’associazione Granaria di Milano; Giovanni Ferrazzi, docente di Economia e Politica agraria presso l’Università degli Studi di Milano; Stefano Serra, amministratore di Info Granarie e Servizi Srl; Mauro Fanini, presidente di Cereal Docks; Roberto Magnaghi, direttore dell’Ente Nazionale Risi; Cesare Fedeli, risicoltore e amministratore delegato di Milano Sementi; e Mario Boggini, vice presidente della Commissione Prezzi di Granaria. A moderare il dibattito sarà Lorenzo Rinaldi, direttore del quotidiano del Lodigiano e del Sudmilano “il Cittadino”.

All’evento è possibile iscriversi on line direttamente sul sito di Coldiretti Milano.

Redazione