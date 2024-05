Il Presidente del M5s, Giuseppe Conte, a Cusano Milanino e Cesano Boscone

Il Presidente del Movimento Cinque Stelle sarà a Cusano Milanino e a Cesano Boscone, il prossimo giovedì nove maggio.

(mi-lorenteggio.com) Cesano Boscone, 7 maggio 2024 – Giuseppe Conte arriverà a Cusano Milanino alle ore 11.00, in Piazza Tienanmen (davanti al Comune) incontrerà la candidata sindaca di coalizione Carla Pessina, insieme ai candidati sindaci dei Comuni di Cormano: Marco Pilotti e Novate Milanese: Barbara Sordini. Seguirà l’incontro con i cittadini per le vie del centro città.

Nel pomeriggio, intorno alle ore 14.00, è previsto l’arrivo a Cesano Boscone. Insieme al candidato sindaco Marco Pozza, il presidente del Movimento Cinque Stelle visiterà il condominio sito in via Vespucci, 4 recentemente riqualificato grazie al Superbonus 110%, il cantiere del Polo per l’infanzia di via Vespucci finanziato grazie ai fondi ottenuti con il PNRR e infine l’impianto fotovoltaico installato sulla sede del municipio di via Vespucci a beneficio della Scuola Media Leonardo da Vinci, realizzato grazie ai finanziamenti del DLg 160/19.

