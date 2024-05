ORTOPEDIA, I MIGLIORI ESPERTI DEL MONDO IN CHIRURGIA DELLA SPALLA ALL’ASST GAETANO PINI-CTO

La società scientifica internazionale ISAKOS si riunisce al Gaetano Pini per un meeting internazionale dedicato alla chirurgia della spalla con specialisti da tutto il mondo

(mi-lorenteggio.com) Milano, martedì 7 Maggio 2024 – <<E’ un grande onore poter ospitare nell’Aula Magna dell’ASST Gaetano Pini-CTO l’ ISAKOS Shoulder Consensus Meeting, un evento che vede raggruppati i migliori esperti di chirurgia della spalla da tutto il mondo, un ulteriore riconoscimento del Gaetano Pini quale presidio d’eccellenza e punto di riferimento per l’Ortopedia a livello internazionale.>> commenta così il prof. Pietro Randelli, Direttore UOC I Clinica Ortopedica ASST Gaetano Pini-CTO, l’apertura dell’evento internazionale organizzato dalla società scientifica ISAKOS, Società Internazionale di Artroscopia, Chirurgia e Ortopedia del ginocchio e Medicina dello Sport, dal titolo: “Shoulder Consensus Meeting: COMPLEX AND REVISION PROBLEMS IN SHOULDER INSTABILITY”, che si svolge oggi, martedì 7 maggio 2024, presso l’Aula Magna del Presidio Pini, un closed meeting fra i migliori chirurghi ortopedici del mondo specializzati in chirurgia della spalla.

<<Un meeting scientifico di respiro internazionale come questo rappresenta una preziosa opportunità per i professionisti dell’ortopedia di apprendere gli ultimi progressi nella ricerca e nella pratica nel campo delle malattie muscolo-scheletriche, grazie all’utilizzo di tecniche innovative, come l’uso di protesi in titanio stampate in 3D. Tra i tanti esperti di primissimo livello che partecipano oggi al meeting di ISAKOS ci sono anche specialisti dell’ASST Gaetano Pini-CTO: la nostra esperienza e le nostre competenze riprendono una lunga tradizione del Pini, la culla dell’Ortopedia in Italia, ma proiettano l’intera ASST verso il futuro.>> afferma il prof. Pietro Randelli, Local Host del meeting “Shoulder Consensus Meeting: COMPLEX AND REVISION PROBLEMS IN SHOULDER INSTABILITY”.

Al centro del programma molti argomenti impegnativi: dai difetti ossei nell’instabilità della spalla anteriore, alle carenze dei tessuti molli, alla chirurgia di revisione, alle complicazioni dopo la stabilizzazione della spalla, con riferimenti a concetti avanzati, questioni controverse e nuove tecnologie.

Un’occasione unica di cooperazione internazionale e di confronto scientifico per esaminare e comprendere gli scenari complessi e le più recenti innovazioni negli interventi chirurgici per instabilità della spalla.