Settimo Milanese. Dagli Un calcio, giornata benefica contro il cancro

(mi-lorenteggio.com) Settimo Milanese, 8 maggio 2024 – Un calcio ad un pallone per sensibilizzare, attraverso lo sport più popolare in Italia, la prevenzione contro il cancro. “Dagli un calcio!!! Insieme contro il tumore” è l’iniziativa organizzata dall’associazione Fabbrica 55 che si svolgerà sabato 11 Maggio sui campi dell’US Vighignolo a Settimo Milanese. Una giornata all’insegna dello stare insieme, di fare promozione, della cura e del benessere e di attività sportive. Alle ore 11 appuntamento, presso il dehor del Vighignolo calcio, in via Pace, con il direttore dell’Oncologia dell’istituto clinico Humanitas Mater Domini di Castellanza, Gianni Rodà, che parlerà di “Importanza dell’attività fisica nella prevenzione del tumore”. A seguire torneo Over50 “Coppacup”.

Un evento che coinvolge le province di Milano, Varese e Bergamo.

Redazione