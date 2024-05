GIORNATA DELL’EUROPA. MONUMENTI ILLUMINATI CON I COLORI DELL’UE E UN FLASH MOB IN PIAZZA DEL CANNONE

(mi-lorenteggio.com) Milano, 8 maggio 2024 – Per la Giornata dell’Europa, che ricorre domani giovedì 9 maggio e segna l’anniversario della storica “dichiarazione Schuman”, Milano si illumina con i colori dell’Unione europea.

A un mese dalle elezioni europee dell’8 e 9 giugno, il Parlamento europeo e la Commissione europea illumineranno nelle serate di oggi, mercoledì 8, e di domani, 9 maggio, due luoghi simbolo della città: la Torre del Filarete del Castello Sforzesco e l’Arco della Pace.

Sono oltre 60 le città d’Europa, assieme al capoluogo milanese, ad aderire all’iniziativa.

Sempre domani, giovedì 9 maggio, nell’ambito del progetto “Vivo a Milano e Voto l’Europa” (link) promosso dal Comune di Milano, alle ore 14 in piazza del Cannone, si terrà un flash mob durante il quale verrà srotolata una bandiera europea.

La giornata proseguirà, sempre all’interno del Castello Sforzesco in piazza del Cannone, con uno ‘speed date’ organizzato dall’Università Bocconi con l’obiettivo di informare e rispondere a domande sull’Europa. Verranno allestite postazioni dove siederanno esperti e professori universitari pronti a rispondere a domande per sciogliere curiosità ma anche per eliminare pregiudizi e disinformazione rispetto all’UE.

Al momento informativo seguiranno attività ludiche e giochi di ruolo a tema Europa promossi dalla ONG Mani Tese.

Redazione