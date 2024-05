Candidature scrutatori a Buccinasco

Da giovedì 9 a giovedì 16 maggio studenti non lavoratori e cittadini non lavoratori/inoccupati, già regolarmente iscritti all’Albo degli Scrutatori del Comune, possono manifestare la propria disponibilità a svolgere l’incarico di scrutatore alle elezioni europee dell’8 e 9 giugno

(mi-lorenteggio.com) Buccinasco, 9 maggio 2024 – I cittadini elettori, regolarmente iscritti all’Albo degli Scrutatori del Comune di Buccinasco alla data del 30 novembre 2023, in possesso di diritti civili e politici e che rientrano nelle categorie di:

studente non lavoratore

non lavoratore/inoccupato

possono manifestare la propria disponibilità a svolgere l’incarico di scrutatore di seggio elettorale in occasione delle prossime elezioni europee (8 e 9 giugno 2024),

compilando il modulo pubblicato sul sito internet comunale e consegnandolo a mano

all’Ufficio Protocollo comunale negli orari di apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì

dalle 8.30 alle 12), oppure trasmettendolo via mail all’indirizzo:

protocollo@comune.buccinasco.mi.it.

Il modulo, compilato in ogni sua parte e debitamente firmato, dovrà essere

accompagnato da una copia di un documento di riconoscimento del richiedente (carta d’identità, passaporto, patente).

La domanda può essere presentata da giovedì 9 maggio a giovedì 16 maggio 2024.

NON saranno prese in considerazione eventuali domande di disponibilità presentate

da cittadini NON iscritti all’Albo degli Scrutatori.

Per ogni altra richiesta di chiarimento, è possibile contattare l’Ufficio Elettorale:

elettorale@comune.buccinasco.mi.it

tel. 02 45797234

Redazione