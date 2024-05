BAREGGIO – CONTRIBUTI DSA E BES

Bando per la concessione di contributi a sostegno di interventi per minori con disturbi DS

(mi-lorenteggio.com) Bareggio, 9 maggio 2024.

1) OGGETTO

Il Comune di Bareggio, nell’ambito delle politiche per il welfare e la famiglia, intende sostenere le famiglie residenti, con uno o più minori con certificazione di disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) o bisogni educativi speciali (BES), nell’accesso ad interventi finalizzati a sostenere l’autonomia e le abilità individuali.

A tal fine è stanziato un fondo economico per l’anno 2024 pari a € 4.000,00, finalizzato a contribuire alle spese sostenute nell’anno scolastico 2023/2024.

Tale azione è da intendersi integrativa ad eventuali ulteriori misure statali e regionali vigenti, se con esse compatibili, a sostegno di utenza con disturbi specifici di apprendimento.

2) REQUISITI

Il contributo può essere richiesto dal genitore o tutore di uno o più minori residenti nel comune di Bareggio frequentanti la scuola primaria o secondaria di primo o secondo grado, con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) o bisogni educativi speciali (BES), certificati dalle competenti autorità sanitarie o soggetti accreditati, in possesso di documentazione di spesa sostenuta nell’anno scolastico 2023/2024 (dal 01/09/2023 al 31/08/2024) per prestazioni psicologiche e/o logopediche finalizzate alla valutazione e alla diagnosi dei disturbi specifici dell’apprendimento, prestazioni psicologiche, logopediche e/o educative nell’ambito di un progetto riabilitativo del minore e/o finalizzate al recupero scolastico o di potenziamento dell’attività didattica in orario extrascolastico, spese di frequenza a corsi/percorsi di potenziamento delle abilità. Le spese dovranno essere dimostrate mediante fatture o altro titolo di spesa avente valore probatorio dal punto di vista fiscale.

L’ ISEE non è obbligatorio al fine dell’accesso al contributo. Esso costituisce criterio di priorità nella eventuale graduatoria.

3) ENTITA’ E ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il contributo, a titolo di rimborso delle spese documentate fino alla concorrenza dell’importo di € 200,00, viene assegnato per ogni figlio se in possesso dei requisiti previsti dal bando.

Nel caso in cui il fondo stanziato non fosse disponibile a coprire l’intera domanda, verrà formulata una graduatoria ordinata in base ai seguenti criteri:

a) Valore Isee del nucleo familiare (Isee minorenni in caso di genitore non coniugato e non convivente) in ordine crescente; a seguire nella graduatoria le domande presentate senza Isee.

b) Ordine di arrivo delle domande al protocollo comunale.

Nel caso in cui, successivamente all’istruttoria delle domande pervenute, il fondo non risultasse completamente assegnato, la quota rimanente potrà essere suddivisa, anche parzialmente, tra gli aventi diritto.

Rimane facoltà dell’Amministrazione comunale incrementare l’entità del fondo economico attualmente disponibile in base alle risorse di bilancio dell’ente per rispondere alle domande pervenute.

4) PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le domande dovranno pervenire entro giovedì 12 settembre 2024, ESCLUSIVAMENTE in modalità telematica, con le modalità indicate sul sito del comune: www.comune.bareggio.mi.it, con accesso tramite SPID.

Redazione