PIANO CITY MILANO 2024 OSPITA “VISIONI”, ESCLUSIVO CONCERTO PIANO SOLO DI LUIGI NICOLINI.

(mi-lorenteggio.com) Milano, 9 maggio 2024. Domenica 19 maggio, presso il Museo del Cinema di Milano alle ore 15:00, andrà in scena, nell’ambito del Piano City Milano, “Visioni, viaggio nella musica da film” il nuovo concerto ritmo-sinfonico ideato ed eseguito dal maestro Luigi Nicolini, che accompagnerà lo spettatore in un viaggio tra i grandi temi che hanno fatto la storia della musica nel Cinema.

Sul palco diversi evergreen, eseguiti in uno stile personale, ispirato a quello del grande pianista italo-americano Carmen Cavallaro, con la melodia sempre udibile e al tempo stesso sostenuta da arrangiamenti che valorizzano le potenzialità del pianoforte.

Carmen Cavallaro (1913 – 1989), noto per il suo stile romantico e melodico, mescolava elementi di musica classica con influenze pop e jazz. Era soprannominato il “Poeta del Pianoforte” per la sua abilità nel creare un suono distintivo e coinvolgente e nell’arrangiare canzoni popolari contribuendo in modo determinante a popolarizzare la musica latino-americana.

Brani celebri si alterneranno quindi a composizioni più rare e a musiche originali dell’autore, scelte da epoche e Paesi diversi, e verranno eseguite e contestualizzate in una narrazione che svela la genesi del pezzo, accompagnata anche da curiosità relative all’autore e al contesto in cui è nato il brano del film nel quale ha trovato la sua popolarità.

Tra i pezzi in scaletta:

· Que rest – t- il de nos amour (Trenet)

· Moon River (Mancini)

· Alone Together (Schwarts)

· Stranger in paradise (Wright – Forrest)

· You are my everything (Warren)

· You are my everything (Santa Esmeralda)

· Tea for two (Youmans)

· Laura (Raskin)

· Summertime (Gershwin)

· El Choclo (Arroyo)

· Un uomo una donna (Lay)

· Les feuilles mortes (Kosma)

· Hymne a l’amour (Piaf)

· La vie en Rose (Piaf)

· Un giorno passeggiando (Nicolini)

· Il dottor Zivago (Jarre)

· Love Story (Lay)

· Roma nun. Fa la stupida stasera (Trovajoli)

· Io che amo solo te (Endrigo)

· Giu la testa (Morricone)

· Il Pardino (Rota)

· Il Postino (Bacalov)

· Malafemmina (De Curtis)