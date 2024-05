Ceriano – Mostre, attrazioni e bancarelle alla XIII Festa di Primavera

Nell’occasione assegnate anche le borse di studio comunali “Arnaldo Ciato”

(mi-lorenteggio.com) Ceriano Laghetto, 10 maggio 2024. Una presenza continua di persone per tutto il pomeriggio, tra piazza Diaz, il parco Giardinone e le strade del centro, ha decretato il grande successo della Festa di Primavera 2024, che si conferma uno degli appuntamenti più apprezzati della programmazione di eventi annuale da parte dell’Amministrazione comunale in collaborazione con diverse associazioni locali.

Le mostre artistiche, quella sulla coltivazione dei bonsai, i laboratori di manualità per adulti e bambini, le attività della biblioteca, la presentazione di libri, le esibizioni della scuola civica di musica, le bancarelle con le attività artigianali, l’oggettistica e le specialità alimentari: tante occasioni di coinvolgimento per il numeroso pubblico che ancora una volta ha animato le strade di Ceriano Laghetto.

Nel corso della festa sono state anche consegnate le borse di studio comunali “Arnaldo Ciato”, messe a disposizione per gli studenti che nel passato anno scolastico hanno completato il ciclo della scuola primaria o quello della secondaria di primo grado. Per loro, sulla base della graduatoria composta attraverso l’apposito bando, un contributo economico di 200 euro (primaria) o 250 euro (secondaria di primo grado). Nell’elenco dei premiati Alessia Magon, Virginia Maggio, Emanuele Mantese, Samuele Lupica e Manuel Di Manto in uscita dalla primaria e poi Vittoria Rossi, Beatrice Dovile, Francesco Lucini, Matilde Terranova, Mattia Terranova, Daniele Chigorno, Angelica Ferrario, Emanuele Ferrario, Giulia Forlani.

Nello stesso pomeriggio è stato anche presentato al pubblico il nuovo mezzo della Protezione Civile, assegnato al gruppo intercomunale di Ceriano Laghetto-Rovello Porro: un veicolo adibito al trasporto persone e al carico di materiali e attrezzature per garantire interventi puntuali in caso di necessità.

