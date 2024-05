Chiese Aperte: la terza edizione Settimana Nazionale dei Beni Culturali Ecclesiastici arriva anche al Sacro Monte di Varese.

In programma una eccezionale visita a vetri aperti alla XIII cappella

(mi-lorenteggio.com) Varese, 10 maggio 2024. Anche il Sacro Monte di Varese partecipa alla Settimana Nazionale dei Beni Culturali Ecclesiastici, da sabato 11 a domenica 19 maggio 2024. L’iniziativa è organizzata dalla Diocesi di Milano e finalizzata a valorizzare e far conoscere con visite ed eventi le perle della Diocesi, e ha il supporto di Archeologistics, impresa sociale impegnata nella valorizzazione dei beni culturali. “Chiese aperte. Perle della diocesi di Milano” è il tema conduttore di questa edizione: e il Sacro Monte di Varese risponde con una apertura eccezionale della XIII cappella che sarà visitabile a vetri aperti.

La visita alla cappella della Pentecoste, che rappresenta il mistero della discesa dello Spirito Santo sugli Apostoli e la Vergine, è programmata a vetri aperti sabato 18 maggio alle ore 17.00, prenotabile al link https://bit.ly/cappelleavetriaperti

Il sito internet https://www.lombardiacristiana.it/ raccoglie tutte le informazioni su percorsi di cammino e visite guidate in più di 150 luoghi della Diocesi. Un’occasione per aprire le porte fisiche di alcuni luoghi spesso poco visitabili, ma anche per aprire le porte in senso figurato, dirigendo l’attenzione verso le architetture ecclesiastiche, le loro forme in funzione dei significati e dei cambiamenti della Chiesa.

Il programma diocesano include infatti visite a luoghi di grande antichità e riconosciuto valore culturae – come il Sacro Monte di Varese dichiarato patrimonio UNESCO nel 2003, ma anche a spazi contemporanei come – a Varese – la chiesa di S. Massimiliano Kolbe e la meno nota chiesa di S. Maria della Pace alla Brunella.

Il contemporaneo invade anche il Sacro Monte con la visita alla chiesa dell’Annunciata con la vetrata a soffitto realizzata da Trento Longaretti nel 1990: lo spazio sacro edificato con affaccio sulla piazzetta Paolo VI sarà visitabile domenica 19 maggio alle ore 17. Le prenotazioni sono disponibili al link https://bit.ly/vetratalongaretti







Ecco il programma completo degli eventi al SACRO MONTE DI VARESE



Domenica 12 maggio

Ore: 15.00

LA CRIPTA DI SANTA MARIA DEL MONTE

Visita guidata alla Cripta del Santuario, prima chiesa costruita a Santa Maria del Monte. Risalente al IX-X secolo è il cuore della storia del borgo: gli affreschi devozionali e le testimonianze archeologiche recuperate durante i lavori di restauro, permettono di seguire le vicende secolari del Sacro Monte di Varese

Durata: 1 ora

Costi: 5 euro cad.

Prenotazione obbligatoria

Punto di ritrovo: Piazzetta del Monastero, loc. Santa Maria del Monte (Varese) (parcheggio possibile in p.le Pogliaghi)



Mercoledì 15 maggio 2024

Ore: 11.00

LA CASA MUSEO POGLIAGHI

Visita guidata alla Casa Museo Pogliaghi, residenza, laboratorio e museo dell’artista milanese autore della porta del Duomo di Milano. Le eclettiche sale del museo custodiscono un’internazionale raccolta di opere d’arte e reperti archeologici, frutto della passione collezionistica di Pogliaghi. Nel grande atelier è conservato il modello originale in gesso della porta del Duomo, a grandezza naturale (10 x 6 metri).

Durata: 1 ora

Costi: costo agevolato ad 8 euro cad., comprensivo del biglietto di ingresso al museo

Prenotazione obbligatoria

Punto di ritrovo: Casa Museo Pogliaghi, via Beata Giuliana 5 (ingresso dal Viale delle Cappelle), loc. Santa Maria del Monte (Varese) (parcheggio possibile in p.le Pogliaghi)



Giovedì 16 maggio 2024

Ore: 15.00

IL MUSEO BAROFFIO E DEL SANTUARIO

Visita guidata tra antico e contemporaneo al Sacro Monte di Varese: il Museo Baroffio custodisce una ricca raccolta di opere d’arte sacra che spaziano dal periodo romanico all’età contemporanea. Grandi i nomi di artisti rappresentati all’interno, quali Matisse, Guttuso, Carpi e Longaretti. La visita sarà l’occasione per seguire anche la storia di Santa Maria del Monte attraverso le opere che provengono dal Santuario

Durata: 1 ora

Costi: 8 euro cad.

Prenotazione obbligatoria

Punto di ritrovo: Piazzetta del Monastero, loc. Santa Maria del Monte (Varese) (parcheggio possibile in p.le Pogliaghi)



Venerdì 17 maggio 2024

Ore: 11.00

LA CASA MUSEO POGLIAGHI

Visita guidata alla Casa Museo Pogliaghi, residenza, laboratorio e museo dell’artista milanese autore della porta del Duomo di Milano. Le eclettiche sale del museo custodiscono un’internazionale raccolta di opere d’arte e reperti archeologici, frutto della passione collezionistica di Pogliaghi. Nel grande atelier è conservato il modello originale in gesso della porta del Duomo, a grandezza naturale (10 x 6 metri).

Durata: 1 ora

Costi: costo agevolato ad 8 euro cad., comprensivo del biglietto di ingresso al museo

Prenotazione obbligatoria

Punto di ritrovo: Casa Museo Pogliaghi, via Beata Giuliana 5 (ingresso dal Viale delle Cappelle), loc. Santa Maria del Monte (Varese) (parcheggio possibile in p.le Pogliaghi)



Sabato 18 maggio 2024

Ore: 17.00

LA PENTECOSTE NELLA TREDICESIMA CAPPELLA

Visita guidata alla Tredicesima Cappella della Via Sacra del Sacro Monte di Varese. La costruzione seicentesca, collocata lungo il tratto finale del Viale delle Cappelle ospita all’interno statue in terracotta a grandezza naturale e affreschi che rappresentano il Mistero della Discesa dello Spirito Santo. Sarà possibile ammirare l’interno con l’eccezionale apertura dei vetri della finestre

Durata: 1 ora

Costi: costo agevolato ad 8 euro cad.

Prenotazione obbligatoria https://bit.ly/cappelleavetriaperti

Punto di ritrovo: Fontana del Mosè, Viale delle Cappelle (raggiungibile da Via Macchi), loc. Santa Maria del Monte (Varese) (parcheggio possibile in p.le Pogliaghi)



Domenica 19 maggio 2024

Ore: 17:00

LA CHIESA DELL’ANNUNCIATA

Visita guidata alla piccola Chiesa dell’Annunciata, collocata a fianco del Monastero e nei pressi dell’ingresso del Santuario. La struttura venne decorata all’interno per volere di Mons. Pasquale Macchi con una vetrata di 50 mq opera dell’artista Trento Longaretti: un omaggio alla figura di papa Paolo VI e alla Madonna del Monte.

Durata: 1 ora

Costi: costo agevolato ad 8 euro cad.

Prenotazione obbligatoria https://bit.ly/vetratalongaretti

Punto di ritrovo: Piazzetta Paolo VI, loc. Santa Maria del Monte (Varese) (parcheggio possibile in p.le Pogliaghi)



INDICAZIONI PER LE VISITE:

Numero di persone per gruppo di visita: 25 max

ISCRIZIONI: info@sacromontedivarese.it – tel.3664774873 – entro 3 giorni prima di ciascuna visita o al link di acquisto sino al giorno precedente la visita.

