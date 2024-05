I Trofei di Milano Cortina 2026 accendono l’Arena Civica di Milano

(mi-lorenteggio.com) Milano, 10 maggio 2024 – Si è svolta oggi la Finale della 61° edizione dei “Trofei di Milano Cortina 2026 – Educazione, Cultura e Sport per i Giovani”, il progetto formativo parte del Programma “”Education Gen26″ della Fondazione Milano Cortina 2026 organizzato in collaborazione con FICTS Italia, presieduta dal Professor Franco Ascani (membro della Commissione Cultura del CIO), che ha coinvolto 42.300 studenti di 73 scuole primarie e secondarie di 1° grado della Lombardia e del Veneto attraverso esperienze educative e attività sportive.

Presenti all’Arena Civica di Milano “Gianni Brera” per la Finale Diana Bianchedi, Chief Strategy Planning Legacy Officer della Fondazione Milano Cortina 2026 e il Presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana che, in qualità di Tedofori, hanno acceso il Tripode di fronte agli studenti finalisti delle gare sportive (in foto).

Premiata per l’occasione Sara Simeoni, Oro Olimpico Mosca 80 e Atleta del Secolo, con uno speciale riconoscimento e in compagnia di Tina e Milo, le Mascotte di Milano Cortina 2026 (in foto).

L’iniziativa “Trofei di Milano Cortina 2026 – Educazione, Cultura e Sport per i Giovani” prevede attività formative, educative e sportive tese a sensibilizzare i giovani sui valori e gli stili di vita dell’Olimpismo e Paralimpismo. Le gare sportive sono culminate con la “Tre giorni di Festa dello Sport Olimpico per i giovani” all’Arena di Milano l’8, 9 e 10 maggio.

V. A.