DISABILITÀ, GIUNTA INCONTRA CONSIGLIERI DI MINORANZA: NESSUN TAGLIO, MASSIMO IMPEGNO PER REPERIRE NUOVE RISORSE

Di Marco (M5s): «I fondi vanno ripristinati, ma da Regione Lombardia nessuna concretezza»

(mi-lorenteggio.com) Milano, 13 maggio 2024 – “Un intento chiaro e univoco: Regione Lombardia farà il possibile per reperire nuove risorse economiche da destinare alle persone con disabilità grave e gravissima”. È quanto emerso – come comunica una Nota della Regione – dall’incontro avvenuto nel pomeriggio di oggi a Palazzo Lombardia, tra i rappresentanti della Giunta regionale (presidente, vicepresidente con delega al Bilancio, assessore alla Famiglia, Disabilità e Pari opportunità e sottosegretario ai Rapporti con il Consiglio regionale) e una delegazione di consiglieri regionali di minoranza.

“Se, come tutti auspicano – prosegue la Nota – attraverso il bilancio di assestamento, che verrà discusso nel mese di luglio, si riusciranno a individuare ulteriori fondi, la loro priorità assoluta e inderogabile sarà per questo tipo di interventi”.

“Regione Lombardia – precisa ancora nella Nota – evidenzia che non è stato effettuato alcun taglio e che relativamente alle persone con disabilità grave e gravissima, ha stanziato complessivamente 17,5 milioni di euro, 7,5 milioni in più rispetto al passato, come del resto hanno avuto modo di riconoscere anche le Associazioni”.

Nicola Di Marco (Capogruppo M5s Lombardia): «Usciamo ancora una volta delusi dall’incontro con una maggioranza che si conferma incapace di risolvere i problemi.

La vacuità delle argomentazioni espresse dal Presidente Fontana e dal Vicepresidente Alparone lascia sgomenti. Ancora oggi, a quasi sei mesi di distanza dalla delibera con la quale il centrodestra ha tagliato i fondi destinata all’assistenza delle persone con disabilità, i vertici di Regione Lombardia non sono in grado di mettere sul tavolo i numeri relativi a una previsione circa le risorse che sarebbero necessarie a scongiurare i disagi per le famiglie.

Ragion per cui chiederemo il rinvio dell’entrata in vigore della misura deliberata da Regione Lombardia, finché le risorse necessarie a scongiurare i tagli saranno reperite.

Il Movimento Cinque Stelle ritiene questa incommentabile mancanza, la rappresentazione delle difficoltà di un assessorato, quello alla Disabilità, che continuiamo a ritenere necessiti di un cambio alla guida, visti anche gli impegni elettorali dell’Assessore stesso.

Le chiacchiere stanno a zero. Ormai non c’è altro da aggiungere al dibattito: o ci sono i soldi o non ci sono.

Noi continueremo a lavorare affinché, la sterilizzazione dei tagli sia prevista all’interno del prossimo assestamento di bilancio». Conclude il Consigliere regionale del Movimento Cinque Stelle Lombardia.