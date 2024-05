DOPO IL BUZZ MEDIATICO DELLE ULTIME ORE, IL PAGANTE & ROVAZZI ANNUNCIANO “MARANZA”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 13 maggio 2024 – Dopo il buzz mediatico creato nelle ultime ore dal viralissimo furto del cellulare di Rovazzi inscenato durante una diretta Instagram in centro a Milano, finalmente il nodo si scioglie: la carica contagiosa e irriverente de IL PAGANTE, progetto multiplatino 100% milanese da 14 anni sulla cresta del trend, si fonde all’estro creativo di FABIO ROVAZZI per scatenare il panico nell’estate ventiventiquattro con MARANZA, il nuovo brano dal 15 maggio su tutte le piattaforme digitali in licenza esclusiva M.A.S.T/Believe, e in rotazione radiofonica dal 17 maggio – disponibile da ora in pre-save.

Con sapiente mix di provocazione e divertimento, sullo sfondo della Madonnina IL PAGANTE & FABIO ROVAZZI immortalano il ritratto fedelissimo e dissacrante del maranza, sciorinando nota dopo nota i codici estetici e comportamentali di quello che, da fenomeno prettamente milanese, ha scavallato i confini della città per arrivare dappertutto a colpi di borselli griffati, orologi di valore, tute acetate, collane in bella vista e drill nelle cuffie.

Sulle note di MARANZA – nata dal sample dell’iconica hit dance anni ‘90 Think about the way e prodotta da Zef e Alessandro La Cava, tra i più acclamati producer della scena attuale – restare fermi è impossibile: 3 minuti, tanto basta a Eddy Veerus, Brancar e Rovazzi per trascinare tutti nell’irresistibile vortice di ritmo in cassa dritta di MARANZA, con ritornello killer che si incolla alle orecchie e non se ne va più.

IL PAGANTE

Duo milanese attualmente composto da Roberta Branchini e Eddy Veerus, dietro al successo del progetto IL PAGANTE c’è tutto un team di creativi che, negli ultimi 14 anni, ha scelto la via della musica per raccontare e fotografare vizi e virtù, sogni e manie della propria generazione. Nato nel 2010 come pagina Facebook, ironizzando sullo stile di vita dei milanesi a partire dal mondo dei PR e dei “paganti” in discoteca, il gruppo diventa in breve tempo virale sul web grazie a hit come “Pettinero”, “Vamonos”, “Bomber”, macinando milioni di views sui social e consolidandosi come trend setter di lifestyle giovanile apprezzato in Italia e all’estero. Una carriera pluridecennale con tre album all’attivo (“Entro In Pass” del 2016, Disco di Platino, “Paninaro 2.0” del 2018, Disco di Platino, e “Devastante” del 2022), costellata di successi e certificazioni, grandi collaborazioni, featuring e cameo in numerosi videoclip e un’intensa attività live nei più importanti club e festival italiani e internazionali, li ha traghettati nel 2023 verso i singoli “Poveri Mai” e “Cerveza”, per tornare a gennaio 2024 con il brano “Spingere (feat. VillaBanks)”, che solo su Spotify ha toccato quota 12 milioni di stream.

FABIO ROVAZZI

Content creator, eclettico comunicatore, cantante, autore, regista, conduttore televisivo, fin da giovanissimo si fa conoscere sui social grazie ai suoi contenuti comici. Conquista il mondo della musica con il tormentone goliardico “Andiamo a comandare”, primo disco d’oro in Italia ottenuto esclusivamente con lo streaming. Conta 15 dischi di platino, 2 film come attore ed ha vinto 2 volte “miglior video musicale dell’anno”. Creatore di un nuovo format per fare marketing sui film internazionali, ha girato video con: Will Smith, Robert Downey jr, Harrison Ford, John Cena e Tom Holland. È stato autore, regista e testimonial di campagne televisive: da Fiat a WindTre, Sony Playstation e Zzzquil. È il primo italiano nella storia a cui hanno dedicato un personaggio all’interno di un videogioco (Call Of Duty Warzone). Sui social vanta quasi 2 milioni di follower tra IG e TikTok e oltre 1,7 milioni di iscritti sul suo canale YouTube, con oltre 669 milioni di visualizzazioni su YouTube.

