Yoga Academy a sostegno di Salute allo Specchio ETS di Ospedale San Raffaele

(mi-lorenteggio.com) Milano, 13 maggio 2024 – Yoga Academy, la scuola di yoga online nata per offrire a tutti gli utenti la possibilità di avvicinarsi alla pratica promuove, nella giornata di domenica 19 maggio, “Yoga al tramonto”, l’evento benefico a supporto di Salute allo Specchio ETS, associazione no profit nata all’interno dell’IRCCS Ospedale San Raffaele per supportare le pazienti oncologiche nel loro percorso di cura.

Domenica 19 Maggio 2024, al Parco Nord di Milano, due insegnati di Yoga Academy, Denise Dellagiacoma e Lucrezia Montrone, proporranno degli esercizi pensati per ristabilire l’equilibrio interiore, unendo movimento, respirazione e meditazione.

L’evento inizierà alle 18.30, seguirà un momento di condivisione con la degustazione di un kombucha di Fermenta Associazione accompagnato da uno snack secco di Babaco Market, e terminerà per le ore 21.00 circa.

La pratica millenaria dello yoga, di origine induista, permette di unire corpo e mente, ed è caratterizzata da una serie di tecniche corporee statiche e dinamiche; è adatto a tutti e chiunque può praticarlo, indipendentemente dal livello di preparazione fisica e dall’età. Diversi studi hanno attestato che lo yoga è in grado di promuovere la salute fisica migliorando la flessibilità, la forza e la resistenza muscolare, ed è inoltre in grado di favorire il benessere mentale riducendo lo stress, l’ansia, la tensione, aumentando la consapevolezza e la calma interiore.

Nasce così “Yoga al tramonto”, l’evento frutto di una collaborazione più ampia tra Yoga Academy e Salute allo Specchio ETS che si occupa di fornire supporto psicologico concreto alle pazienti oncologiche in cura presso IRCCS Ospedale San Raffaele.

Salute Allo Specchio ETS nasce nel 2013 per volontà della professoressa Valentina Di Mattei, coordinatrice del Servizio di Psicologia Clinica della Salute dell’IRCCS Ospedale San Raffaele e associata presso Università Vita-Salute San Raffaele, e la dottoressa Giorgia Mangili, responsabile dell’Unità di Ginecologia Oncologica Medica presso l’Unità Operativa di Ginecologia e Ostetricia dell’IRCCS Ospedale San Raffaele, con lo scopo di conciliare l’eccellenza medica con la qualità della cura e dell’accoglienza, sia della persona malata sia dei suoi familiari, facendosi fin da subito promotore della cosiddetta umanizzazione della medicina: l’approccio che mette al centro della pratica medica, non solo la cura delle malattie fisiche, ma anche il benessere e la dignità umana dei pazienti.

Yoga Academy, da diversi mesi sostiene il progetto Salute allo Specchio ETS concretamente, offrendo volontariamente pratiche di yoga all’interno delle sessioni del percorso di cura dedicato alle pazienti. La scuola di yoga propone, inoltre, alle pazienti Ambassadors del progetto, la possibilità di fruire gratuitamente dei contenuti presenti sulla piattaforma online per poter seguire la pratica in ogni momento della giornata.

L’impegno di Yoga Academy però non finisce qui: durante la giornata del 19 maggio ci sarà infatti la possibilità di sostenere Salute allo Specchio ETS attraverso donazioni libere.

È vivamente consigliato prenotarsi al seguente link, il numero massimo di partecipanti all’evento è di 150 persone.