ARTE RUPESTRE DELLA VALCAMONICA, INTERVENTI STRAORDINARI SU VEGETAZIONE E SEGNALETICA

(mi-lorenteggio.com) Milano, 14 maggio 2024 – Un fitto programma di interventi straordinari per valorizzare il sito Unesco ‘Arte Rupestre della Valle Camonica’. È quanto prevede lo schema di convenzione tra Regione Lombardia e Comunità Montana della Valle Camonica, approvato dalla Giunta su proposta dell’assessore alla Cultura.

Le azioni straordinarie riguardano la manutenzione del contesto vegetazionale e della segnaletica culturale e turistica, per un totale di 100.000 euro.

La convenzione si inserisce nell’ambito dell’intesa del 2019 per la definizione e l’attuazione di politiche integrate per la valorizzazione e gestione del sito Uesco ‘Arte rupestre della Valle Camonica’, sottoscritta da Regione Lombardia, Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo e Comunità Montana della Valle Camonica.

“Grazie a questa convenzione – ha commentato l’assessore regionale alla Cultura – sarà possibile effettuare importanti lavori di conservazione sulla vegetazione e verranno sostituiti pannelli, bacheche e supporti informativi dei parchi archeologici. Interventi necessari per un territorio come la Valcamonica, ricco di tesori culturali da valorizzare”.