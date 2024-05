Giovedì 16 maggio, Elly Schlein a Cesano Boscone e Trezzano sul Naviglio per sostenere i candidati alle elezioni comunali

(mi-lorenteggio.com) Cesano Boscone / Trezzano sul Naviglio, 14 maggio 2024 – Nella giornata di giovedì 16 maggio, la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein parteciperà a due eventi elettorali a Cesano Boscone, a sostegno del candidato Marco Pozza, e a Trezzano sul Naviglio, a sostegno della candidata Sandra Volpe.

Il primo appuntamento sarà per le ore 14 a Cesano Boscone, in via Turati 6, per una passeggiata nel quartiere Tessera che finirà con un incontro con le associazioni del territorio e un saluto al circolo ARCI di via Kuliscioff.

All’evento saranno presenti il candidato sindaco Marco Pozza, la segretaria regionale Silvia Roggiani, il segretario metropolitano Alessandro Capelli, il segretario del circolo di Cesano Boscone Alessio Garavaglia e l’ex-sindaco ora consigliere regionale Simone Negri.

Alle ore 15.00 a Trezzano sul Naviglio, in Piazza San Lorenzo, saranno presenti la candidata sindaca Sandra Volpe, insieme alla segretaria regionale Silvia Roggiani e al segretario metropolitano Alessandro Capelli.

In caso di pioggia l’incontro sarà spostato al Centro Socio Culturale di Via Manzoni 10.

V. A.