LOMBARDI NEL MONDO: APPROVATO IN CONSIGLIO REGIONALE IL PROGETTO DI LEGGE

GARAVAGLIA e SCHIAVI (FDI): “PIENO RICONOSCIMENTO AI LOMBARDI NEL MONDO”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 14 maggio 2024 – Approvato oggi in Consiglio Regionale il Progetto di legge “Norme per il sostegno e la valorizzazione dei lombardi nel mondo e della relativa mobilità internazionale”

“Gli obiettivi di questa legge vanno oltre l’intento di sostenere e valorizzare i lombardi nel mondo, ma vogliono consolidare la cultura e la stessa identità lombarda: è necessario quindi sviluppare azioni concrete e sviluppare progetti per il ritorno dei cosiddetti “talenti”, contrastando la “fuga dei cervelli” – ha dichiarato Garavaglia – “Oggi più che mai abbiamo bisogno di affrontare le nuove sfide in ambito occupazionale, produttivo e della ricerca, sostenendo l’innovazione, sia in ambito economico che ambientale e della transizione digitale. Regione Lombardia è quindi al fianco dei nostri Lombardi, in Italia e nel mondo: con questa legge daremo un percorso nuovo anche alle realtà ed Associazioni che li rappresentano, ivi compresi i Comuni e le stesse Università, che realizzeranno nuovi progetti in linea con le finalità del disposto normativo”.

In dichiarazione di voto il Consigliere Michele Schiavi ha dichiarato: “Le necessità di spostamento dalla Lombardia all’estero sono diverse da quelle del passato; ora si desiderano fare esperienze di vita diverse e che spesso si collocano in un periodo limitato della vita. Per questo è necessario pensare a forme di associazionismo differenti per fare comunità, anche a livello imprenditoriale e professionale, a supporto di tutti quei lombardi che vivono all’estero. È importante che questa legge nasca nell’anno delle “radici italiane all’estero”. Vogliamo far sì che chi ha origini lombarde e vive all’estero possa riscoprire e apprezzare le proprie radici e sentirsi pienamente Lombardo”.

Nello specifico, le iniziative che il Consiglio Regionale ha approvato si riferiscono a: promozione e valorizzazione della cultura e dell’identità lombarda e rafforzamento dei legami con la Regione Lombardia; valorizzazione, promozione e diffusione della conoscenza del territorio e della società lombarda, anche tramite enti locali, associazioni e soggetti privati, di azioni di attrattività e di iniziative di promozione territoriale e di turismo delle radici o delle origini o di ritorno, di iniziative culturali e, con riferimento alle leggi regionali in materia, di promozione della lingua italiana e del patrimonio linguistico lombardo; accompagnamento professionale e inserimento nel mercato del lavoro al fine di potenziare le opportunità di crescita professionale, di rientro e di collocamento lavorativo in Lombardia, anche in collegamento con il tessuto imprenditoriale produttivo lombardo, promuovendo progetti di orientamento al lavoro e accompagnamento alla ricerca attiva, anche tramite l’utilizzo del sistema dotale, con il supporto degli enti accreditati di Regione Lombardia e del sistema universitario della regione; supporto alla circolazione dei talenti, attraverso progetti di interscambio, borse di studio, soggiorni culturali e di formazione professionale, anche in collaborazione con il tessuto imprenditoriale produttivo lombardo, con il sistema universitario della Regione e con altri enti formativi, anche al fine di favorire occasioni di rientro in Lombardia; supporto ai lombardi nel mondo in caso di calamità naturali, di emergenze umanitarie, sanitarie o pandemiche, nonché ai lombardi nel mondo in stato di particolare indigenza e grave necessità; studi, ricerche e censimenti sul fenomeno migratorio lombardo anche al fine di conservare e trasmettere la memoria e la narrazione della storia della comunità lombarde nel mondo e del loro contributo allo sviluppo dei territori lombardi e di destinazione; valorizzazione dell’attività di informazione e comunicazione specifica per i Lombardi nel Mondo.

Redazione