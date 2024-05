Milano, Roggiani: su metrotranvia Limbiate da destra inaccettabile spreco risorse pubbliche

(mi-lorenteggio.com) Milano, 14 maggio 2024 – “Sulla tratta Milano-Limbiate la destra mente sapendo di mentire continuando a diffondere bugie e falsità. Il Comune di Milano è sempre stato in prima linea nel richiedere le risorse necessarie al completamento della tratta, come dimostra anche l’ultima richiesta del Sindaco Sala al Ministro delle Infrastrutture Salvini per ottenere i finanziamenti mancanti, al contrario di Regione Lombardia, che non si è mai impegnata quanto il centrosinistra per sollecitare il Ministro. La verità è che la mancanza di questi fondi e il ritardo del Ministero nell’assegnarli ha impedito di bandire la gara entro giugno, causando la perdita di finanziamenti per circa 59 milioni di euro. Gli 88 milioni recentemente stanziati vanno a coprire il gap di quasi 30 milioni e a compensare le perdite subite. La destra dovrebbe vergognarsi per aver sperperato risorse pubbliche e per aver stanziato fondi con grave ritardo, causando danni ai cittadini interessati. Mentre invece il Comune di Milano e il centrosinistra hanno svolto un grande lavoro nel progettare e hanno continuato a insistere per ottenere l’adeguamento dei fondi necessari. Nonostante le sfide e i ritardi causati dalla mancanza di finanziamenti, lo stanziamento di 88 milioni di euro rappresenta un passo avanti significativo verso il completamento di questo importante progetto di mobilità. Un segnale positivo che dimostra l’impegno costante del Comune di Milano nel migliorare le infrastrutture e garantire servizi efficienti ai cittadini”.

Redazione