Per Gimbe è allarme pediatri, Nicola Di Marco (M5s): «Lombardia sempre maglia nera»

(mi-lorenteggio.com) Milano, 21 maggio 2024 – Nicola Di Marco (M5s): «Oggi Fondazione Gimbe rende noto che mancano 827 pediatri, di questi due su tre dovrebbero essere in servizio in Lombardia, Piemonte e Veneto. Ieri il dato sulla carenza di infermieri, oggi quello sulla mancanza di pediatri, in entrambi i casi Regione Lombardia è maglia nera. Entro il 2026 altri 1700 pediatri andranno in pensione, quale piano ha in mente Regione Lombardia per garantire continuità assistenziale ai bambini? Troppo spesso la destra abusa di concetti quali famiglia e natalità, ma troppo spesso non è in grado di garantire ai genitori neanche servizi base, ora addirittura è a rischio il pediatra di famiglia. Come intendono rispondere Fontana e Bertolaso ai numeri denunciati da Gimbe? Dando la colpa ai precedenti governi? Agli affitti? Oppure, con un altro viaggio dall’altra parte del Mondo? I problemi della sanità lombarda sono qui ed ora, mentre le risposte di Regione Lombardia sono in lista d’attesa».

Redazione