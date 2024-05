Bollate. Bitumati, attività notturne nell’ultima settimana di maggio

(Mi-lorenteggio.com) Bollate, 22 maggio 2024 – Il Comune avvisa la cittadinanza che la ditta Centro Bitumati 2000, con sede in via Pace 45 a Bollate, nelle serate del 24, 27, 28, 29, 30 e 31 maggio (condizioni meteo permettendo) sarà operativa in orario notturno.

Tali lavorazioni sono necessarie per la fornitura di asfalto per l’aeroporto di Malpensa e comporteranno una produzione stimata in circa 10 viaggi a notte con l’obiettivo di evitare disagi più gravi alla circolazione della vetture durante il giorno.