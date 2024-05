Milano, 23 marzo 2204 – Fondata alla fine degli anni ’30 da Vittorio Silvestrini, Unieuro rappresenta una delle principali realtà attive nel nostro Paese nell’ambito della vendita di elettrodomestici ed elettronica di consumo. Oggi, però, l’azienda sta attraversando un periodo piuttosto difficile, con le quotazioni in Borsa in calo, come evidenziano gli ultimi dati rilasciati dal management e le stime sugli utili ridotti. .

Questa situazione, quindi, apre diversi interrogativi. Le azioni Unieuro hanno probabilità di recupero? Il titolo può effettivamente riprendersi? Gli analisti e consulenti finanziari del team di SoldiExpert SCF, una delle più influenti Società di Consulenza Finanziaria indipendenti attive in Italia, ha redatto un’analisi completa sull’argomento. Ecco una sintesi dei principali punti emersi.

Unieuro azioni: ultimi dati di bilancio

Il primo punto che emerge dall’analisi di SoldiExpert SCF riguarda gli ultimi dati di bilancio delle azioni Unieuro. Come già anticipato, i dati dell’azienda sono in calo, con la chiusura dell’esercizio 2023/24 che ha evidenziato una riduzione dei ricavi a 2,635 miliardi di euro, segnando una flessione del 6,3% rispetto all’anno precedente. Tale declino avviene in un contesto di mercato in cui l’elettronica di consumo ha registrato comunque una contrazione del 6,9%.

Allo stesso modo, anche i margini Ebit Adjusted e il risultato netto Adjusted hanno risentito di questa tendenza, registrando rispettivamente un calo del 5,9% e del 10,6%. Si tratta di dati che evidenziano la difficoltà di operare in un mercato in contrazione ma che tengono abbastanza.

L’acquisizione di Covercare e l’impatto sul titolo Unieuro

L’acquisizione di Covercare ha avuto un forte impatto sulla posizione finanziaria e sulle azioni Unieuro, riducendo la posizione di cassa a 44,5 milioni di euro, evidenziando un significativo impiego di risorse finanziarie.

In particolare, gli investimenti dell’esercizio si sono focalizzati sul consolidamento dell’infrastruttura tecnologica, il potenziamento della strategia omnicanale e l’introduzione di etichette elettroniche, per una spesa complessiva di 40,2 milioni di euro. Tali investimenti risultano essenziali per la trasformazione digitale dell’azienda e per rispondere alle mutevoli esigenze del mercato online.

Unieuro quotazione: in caduta libera da tre anni

Come emerso dal report di SoldiExpert SCF, le azioni Unieuro hanno subito un calo quasi costante a partire da giugno 2021, quando il loro valore ha superato, seppur solo per pochi giorni, i 30 euro. Negli ultimi dodici mesi, la discesa sembra essersi stabilizzata, ma il titolo continua ad oscillare tra gli 8 e 10 euro, senza mostrare segni di forte ripresa.

In particolare, da giugno 2021, è avvenuto un cambiamento significativo nelle politiche delle banche centrali, che, dopo anni di tassi prossimi allo zero, hanno iniziato a adottare misure monetarie sempre più rigide. E questo ha coinciso anche con un mercato dell’elettronica di consumo e degli elettrodomestici che soprattutto dopo la pandemia ha visto un ridursi delle vendite e una minore rotazione del magazzino. Tale stretta, di conseguenza, ha avuto un impatto negativo anche sul titolo Unieuro, tanto che, nei due anni successivi, le azioni hanno registrato una flessione di circa il 70%.

I settori in cui opera l’azione Unieuro

Le azioni Unieuro riflettono l’attività di un’azienda che opera nel mercato retail dell’elettronica di consumo, caratterizzata da un approccio multicanale. La strategia, infatti, include sia punti vendita propri, situati in centri commerciali e periferie urbane, sia negozi più piccoli ubicati nei centri città, gestiti da piccoli imprenditori affiliati al brand. L’impresa, oltre alla vendita diretta, offre anche un ampio ventaglio di servizi, fra cui finanziamenti al consumo, estensioni di garanzia, consegna e installazione.

La società, con sede a Forlì, può anche contare su una piattaforma logistica centrale a Piacenza. Alla fine del 2023, i possessori di azioni Unieuro detengono una quota di un’azienda che conta 278 punti vendita diretti, 255 affiliati e un personale di circa 5.300 dipendenti.

Per ciò che riguarda gli azionisti di riferimento del titolo Unieuro, oltre due terzi delle azioni sono flottanti sul mercato. Fra gli altri attori possiamo invece ricordare Iliad con una quota del 12%, il fondo di asset management Amundi AM, e Giuseppe Silvestrini, figlio del fondatore Vittorio.

Il dividendo delle azioni Unieuro e le sfide per il futuro

La proposta di un dividendo di 0,46 euro per le azioni Unieuro dimostra una politica di remunerazione degli azionisti che offre un rendimento cedolare del 5%, nonostante le sfide economiche attuali. Ciò evidenzia la fiducia nella gestione e nella solidità finanziaria dell’azienda.

Secondo quanto emerge dall’analisi di SoldiExpert SCF, il management prevede che i ricavi per l’esercizio 2024/25 rimarranno in linea con quelli dell’anno precedente, con un Ebit Adjusted (utile operativo normalizzato) stimato tra 35 e 40 milioni di euro. Una previsione che riflette un approccio prudente in un contesto di mercato previsto leggermente negativo.

Un’attenta gestione dei margini e il controllo dei costi operativi saranno cruciali, soprattutto alla luce dell’aumento dei costi del personale dovuto al rinnovo del contratto nazionale di lavoro.

Il rinnovo del piano strategico e una più marcata enfasi sui servizi, specialmente a seguito dell’acquisizione di Covercare, indicano che Unieuro sta adottando un approccio strategico per sfruttare nuove opportunità. L’impresa si sta posizionando per consolidare ulteriormente il mercato mediante l’acquisizione di punti vendita, dimostrando un atteggiamento proattivo verso l’espansione e l’aggregazione nel settore dell’elettronica di consumo.

Come sottolineato da SoldiExpert SCF, nonostante le sfide che un mercato in contrazione presenta, il titolo Unieuro punta a mantenere la stabilità finanziaria e a esplorare nuove vie di crescita. L’attenzione costante alla gestione dei costi, agli investimenti tecnologici e alla diversificazione tramite acquisizioni rappresentano fattori cruciali per il futuro successo dell’azienda italiana. Investitori e stakeholder dovrebbero osservare attentamente queste dinamiche per valutare il potenziale a lungo termine della società. Come la reputazione dell’azienda che sul fronte dell’assistenza ai clienti non sembra godere sulla Rete di una grande considerazione di eccellenza e dove il management dovrebbe lavorare molto di più probabilmente.

Unieuro azioni: le opinioni finali di SoldiExpert SCF

Attualmente, il titolo Unieuro non è presente nei portafogli di SoldiExpert SCF. Infatti, sia l’andamento in Borsa che il bilancio non offrono particolari spunti d’interesse, specialmente in un settore caratterizzato da bassi margini e da un’accesa concorrenza. Ciò, tuttavia, non esclude che la posizione possa essere modificata in futuro in base all’andamento del titolo e al contesto economico e settoriale.

Del resto, la chiave per un investimento di successo non risiede esclusivamente nella scelta di singole azioni vincenti, ma piuttosto nella creazione di un portafoglio diversificato ed equilibrato. L’idea di detenere esclusivamente titoli in crescita è una fantasia irrealizzabile, persino per gli investitori più abili e affermati.

In quest’ottica, per supportare piccoli e grandi investitori, SoldiExpert SCF assicura una consulenza diretta e senza conflitti d’interesse. Grazie ad un team di analisti esperti, ha dato forma ad una metodologia di selezione dei titoli altamente efficace, con suggerimenti ad hoc su quali azioni acquistare e su come ottimizzare gli asset già detenuti.

In questo modo, infine, SoldiExpert SCF aiuta gli investitori a navigare le complessità del mercato, adattando continuamente le strategie di investimento per massimizzare i rendimenti e ridurre i rischi, anche nel caso delle azioni Unieuro.

Questo contributo è stato realizzato con SoldiExpert SCF una delle principali società di consulenza finanziaria (SCF) indipendenti in Italia, specializzata nel assistere senza conflitti d’interesse (la remunerazione è esclusivamente a parcella, fee only) investitori piccoli e grandi nella gestione del proprio patrimonio, selezionare i migliori strumenti (azioni, obbligazioni, ETF, fondi..) o prodotti in base alle specifiche di ciascun cliente e supportarli con il proprio Ufficio Studi come strategie d’investimento e analisi.

Link e approfondimenti

Sito ufficiale: https://soldiexpert.com

Podcast finanza: https://radioborsa.com/

Newsletter gratuita: https://soldiexpert.com/lettera-settimanale/

E-mail: ufficiostudi@soldiexpert.com

Canale video Youtube: https://www.youtube.com/user/SoldiExpert

L. M.