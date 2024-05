Croce Viola Milano, progetto sulla rianimazione umani e animali in 15 parchi cittadini

(Mi-lorenteggio.com) Milano, 25 maggio 2024 – Si è tenuta oggi al Parco Sempione la prima giornata del progetto “Together we can”, iniziativa che intende formare almeno 1500 milanesi sulle manovre salvavita per l’umano e per i nostri amici a quattro zampe. Il Progetto di Croce Viola Milano, che ha ricevuto il Patrocinio del Comune di Milano, nasce dalla consapevolezza che i parchi sono tra i luoghi a maggior incidenza di arresti cardiaci e che i maggiori frequentatori sono i pet owner e i jogger.

Il progetto è reso possibile grazie al supporto di I.R.C.C.S. Policlinico San Donato (Gruppo San Donato) e di Monge, sponsor tecnico è Jesurum-Leoni Comunicazione.

Il dato che rende le iniziative di formazione relative alla rianimazione cardio polmonare fondamentali è che il tempo medio di arrivo di un’ambulanza si attesta intorno agli 8 minuti, ma già dopo 6 minuti senza battito si possono riportare danni cerebrali irreversibili.

15 giornate in diversi parchi cittadini tra primavera e autunno nelle quali i volontari soccorritori mostreranno le principali azioni da svolgere in caso di malore umano e, grazie a Chiara Ceresoli (Chiaradogtrainer), a seguire sarà mostrato anche come intervenire correttamente sulle principali emergenze che possono colpire i nostri amici a quattro zampe.

Per ogni data un corso di 3 ore con il seguente programma: spiegazione teorica riguardo al riconoscimento e alla corretta gestione dell’attivazione del sistema di emergenza, esercitazione su manichini umani e canini.

Il progetto gode anche del Patrocinio di GSD Foundation ETS.

“Abbiamo dato il patrocinio a questa iniziativa che supportiamo con convinzione per il suo valore. Imparare infatti a gestire situazioni di emergenza che si possono manifestare nei nostri parchi cittadini, sempre frequentati da un’utenza numerosa e variegata, è importante e prezioso per tutti perché mette a disposizione competenze che non sempre si conoscono e possono salvare delle vite” dichiara l’Assessora all’Ambiente e Clima del Comune di Milano, Elena Grandi.

“Agire tempestivamente, informando correttamente il 112 ed eseguendo poche e semplici manovre, alla portata di tutti, può davvero fare la differenza e salvare vite. Noi che facciamo servizio sulle ambulanze lo sappiamo bene. Per questo motivo, le Volontarie e i Volontari di Croce Viola Milano si impegnano con continuità e passione in attività di formazione alla popolazione sulle principiali manovre salvavita. Le aziende, le scuole e anche i bellissimi parchi milanesi: ogni luogo può essere la location perfetta per informare e formare le persone, affinché tutti abbiano le conoscenze per fare la cosa giusta all’occorrenza. Siamo pertanto molto felici di promuovere questa iniziativa, ringraziamo il Comune di Milano che ha concesso il Patrocinio e le realtà che la hanno resa possibile: Policlinico San Donato e Monge” dichiara Marco Moniga, consiglio direttivo di Croce Viola Milano.

L’IRCCS Policlinico San Donato, tra le più rinomate strutture in Italia specializzate nel cardiovascolare, è lieto di supportare il progetto di Croce Viola Milano ‘Together we can’. Da sempre in prima linea nella prevenzione, nella ricerca e nel trattamento delle malattie cardiovascolari, riteniamo importante promuovere la consapevolezza anche sul tema delle manovre salvavita in caso di arresto cardiaco: poche regole semplici e sicure, ma che possono fare la differenza, salvando la vita di chi ci è vicino. Il titolo dell’evento, ‘Together we can’, sottolinea che è solo grazie alla collaborazione tra ospedali, istituzioni, terzo settore e cittadini, come quella che ci vede uniti in questa splendida iniziativa, che diventa possibile promuovere in modo efficace la salute e il benessere delle persone”, così l’amministratore delegato dell’IRCCS Policlinico San Donato Sara Mariani.

“Abbiamo deciso di supportare l’iniziativa “Together we can” di Croce Viola Milano perché riflette a pieno i valori che ci ha trasmesso mio nonno Baldassarre Monge. Per la nostra famiglia il benessere è sempre stato un punto cardine: per questo siamo felici di promuovere un’attività che informa e consapevolizza i cittadini riguardo alla gestione delle emergenze umane e dei nostri amici a quattro zampe” dichiara Cristiana Monge, Monge & C S.p.A.

Programma:

25 maggio, 10.30 – Parco Sempione

25 maggio, 14.30 – pomeriggio Parco Mattei, San Donato

1 giugno, 10.30 – Giardini Montanelli (Zona Venezia)

1 giugno, 14.30 – Giardini Montanelli (Zona Venezia)

8 giugno, 10.30 – Parco Trotter (Zona Viale Monza)

15 giugno, 10.30 – Parco Solari (Zona Solari)

22 giugno, 10.30 – Parco Guido Vergani (Zona Pagano)

22 giugno, 14.30 – Parco Alessandrina Ravizza (Zona Bocconi)

Almeno altre sette date saranno calendarizzate nell’autunno 2024.

