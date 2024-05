Messaggio di Papa Francesco in occasione del 64° Pellegrinaggio Militare Internazionale a Lourdes

(mi-lorenteggio.com) Vaticano, 25 maggio 2024 – Pubblichiamo di seguito il Messaggio che il Santo Padre Francesco ha inviato – tramite il Cardinale Segretario di Stato, Pietro Parolin – ai partecipanti al 64° Pellegrinaggio Militare Internazionale a Lourdes, presieduto da S.E. Mons. Paul Richard Gallagher, Segretario per i Rapporti con gli Stati e le Organizzazioni Internazionali:

Messaggio

Aux participants

au Pèlerinage Militaire International

LOURDES

À l’occasion du 64ème Pèlerinage Militaire International, Sa Sainteté le Pape François est en communion spirituelle avec vous tous, qui venez de divers horizons. Il rend grâce à Dieu pour cette rencontre annuelle devant la Grotte bénie de Massabielle qui vous permet de tisser des liens d’amitié, de mettre en commun les richesses humaines et spirituelles dont chacun est porteur, de partager des moments de joie, de trouver dans la prière commune et dans l’échange la force nécessaire pour surmonter les épreuves, les angoisses, les solitudes dont vous faites souvent l’expérience au cours de vos différents engagements.

Puissiez-vous raffermir en vous la certitude que l’amour est plus fort que la haine et les divisions, et que vous êtes appelés, vous aussi, à jouer un rôle irremplaçable pour le bien commun et le service de la paix dans le monde.

Votre pèlerinage est la conclusion d’un triptyque proposé par sainte Bernadette. La Vierge Marie lui avait confié, le 2 mars 1858, la mission suivante: «Allez dire aux prêtres que l’on bâtisse ici une chapelle et que l’on y vienne en procession». Que l’on vienne en procession: il s’agit d’un appel pressant à se mettre en marche. En marche vers Dieu avant tout, mais aussi en marche vers et avec nos frères pour l’édification d’un monde plus solidaire et plus fraternel.

Le pèlerinage est l’occasion pour chacun d’un renouveau de son engagement baptismal, d’une rencontre avec le Christ, en particulier dans l’écoute de sa parole, la réception du sacrement de la réconciliation et la participation à l’eucharistie. Cette pause spirituelle à Lourdes est le temps de repenser à votre vocation militaire dans la perspective de la foi, et de l’amour que tout chrétien doit cultiver envers son frère, même son ennemi.

Le pèlerinage est aussi une expérience de foi qui nous aide à découvrir la beauté de cheminer ensemble, de nous soutenir mutuellement et d’aller à la rencontre de l’autre. Il vous permet de vous faire proche de vos compagnons d’armes malades et blessés et d’en prendre soin – spécialement en ce lieu où les malades sont tellement présents –, et de porter la Miséricorde de Dieu dans le monde militaire. Que cela se traduise par des gestes vrais, simples et pleins d’humanité qui révèlent le visage de tendresse de notre Dieu. Puissiez-vous vivre cela non seulement à Lourdes, mais partout où vous êtes envoyés, témoignant de l’Évangile auprès des autres soldats.

Chers militaires, le Pape vous invite à vous lever et à cheminer avec courage et persévérance. Soyez des militaires debout et fiers de faire honneur à votre uniforme, à votre devise et à votre patrie, mais aussi conscients de faire partie d’une unique famille humaine, une famille déchirée et blessée mais que le Christ est venu racheter et sauver par la force de l’amour, et non par la violence des armes. Soyez des “sentinelles de la paix” comme le disait saint Jean-Paul II (cf. Angélus, 23 février 2003). Le monde a besoin de vous, surtout en ce moment sombre de notre histoire. Nous avons besoin d’hommes et de femmes de foi capables de mettre les armes au service de la paix et de la fraternité.

Le Saint-Père François confie à la miséricorde de Dieu tous les militaires décédés au service de leur patrie ou dans les opérations internationales pour la défense de la paix. Il invoque sur tous ceux présents à Lourdes et leurs familles, ainsi que sur les soldats engagés sur différents fronts, en mission pour la préservation de la paix loin de leur pays et ceux qui sont blessés et souffrants, une particulière abondance de grâces. Il accorde aux uns et aux autres une paternelle Bénédiction Apostolique.

Cardinal Pietro Parolin

Secrétaire d’État de Sa Sainteté

Redazione

ARTICOLI CORRELATI: TUTTO SUL PELLEGRINAGGIO MILITARE A LOURDES